La AFA dejó firme la suspensión de un año contra Laura Sánchez como presidenta de la Liga Sanluiseña. El Tribunal consideró probado que intervino para obstaculizar un trámite bancario durante su inhabilitación. También aclaró que otras denuncias contra la dirigente no fueron acreditadas.

El Tribunal de Apelaciones de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) rechazó el recurso presentado por Laura Vanina Sánchez y confirmó la suspensión por un año que le impusieron como presidenta de la Liga Sanluiseña de Fútbol. La resolución, firmada el 24 de noviembre y publicada en el Boletín N.º 6980, tiene efecto inmediato y deja firme la sanción dictada en octubre por el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior del Consejo Federal.

El fallo consideró acreditado que Sánchez intervino para impedir que la tesorera de la Liga, Cecilia Serrano, completara un trámite bancario necesario para que las autoridades interinas pudieran operar las cuentas de la institución.

Según los antecedentes, Daniel Miranda y Gastón Argenio, quienes se desempeñaban como autoridades interinas, señalaron que Serrano les había manifestado en reuniones de la Comisión Directiva que no concurría al banco porque Sánchez se lo impedía. La gestión pendiente consistía en revalidar personalmente la firma de la tesorera, luego de que la entidad bancaria autorizara provisoriamente a Miranda a operar en representación de la Liga.

En su apelación, Sánchez negó haber interferido en la administración de las autoridades interinas. Sostuvo que, desde que fue notificada de la suspensión anterior, no había concurrido a la sede de la institución ni participado de decisiones internas o del manejo económico. También cuestionó las pruebas y presentó una declaración posterior de Serrano en la que la tesorera negó haber recibido presiones.

Sin embargo, el Tribunal entendió que esa manifestación no alcanzaba para desacreditar los testimonios de Miranda y Argenio. Para los jueces, la coincidencia entre ambos relatos, su cercanía temporal con los hechos y los detalles sobre el trámite bancario permitían tener por acreditada la intervención de Sánchez.

Los fundamentos de la sanción

El organismo encuadró la conducta en el artículo 253 del Reglamento de Transgresiones y Penas (RTP), que prevé una inhabilitación de entre uno y cinco años para los dirigentes que quebranten una suspensión. En este caso, consideró que correspondía aplicar el mínimo de la escala: un año.

No obstante, el Tribunal corrigió parte de los fundamentos utilizados en primera instancia. Señaló que no correspondía justificar la sanción mediante una acumulación de penas por distintos procesos, porque no se habían individualizado las infracciones ni establecido las sanciones correspondientes a cada una. Por eso, la confirmación del año de suspensión quedó sustentada en el episodio del trámite bancario.

La resolución también aclaró que no consideró probadas otras denuncias generales sobre supuestas comunicaciones y presiones hacia autoridades interinas y dirigentes de clubes. Esos hechos, según el fallo, no estaban suficientemente individualizados ni respaldados por pruebas.

Además, declaró abstracto el pedido de una medida cautelar presentado por Sánchez, debido a que ya había resuelto la cuestión de fondo, y dispuso que la dirigente pierda el depósito correspondiente al arancel de apelación.