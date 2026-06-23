Renovación cloacal y vial: obra en etapa final en San Luis

La Municipalidad de San Luis estima finalizar antes de fin de mes la obra de renovación cloacal y reconstrucción vial en Lafinur y 9 de Julio. La intervención busca resolver desbordes históricos y ya se encuentra en su etapa final de pavimentación.

La Municipalidad de San Luis prevé finalizar antes de fin de mes la obra de renovación de la red cloacal y reconstrucción vial en la intersección de avenida Lafinur y 9 de Julio, una intervención destinada a resolver los reiterados desbordes que afectaban a vecinos y comerciantes de la zona.

La secretaria de Servicios Públicos, Yanina Miranda, confirmó que ya concluyó el recambio de la red cloacal y que actualmente se encuentran en la etapa final de la reconstrucción del pavimento.

“Ya terminó todo lo que tenía que ver con el recambio de la red cloacal. Se hizo una nueva red de PVC de mayor diámetro y la colocación de nuevas cámaras de inspección”, explicó la funcionaria.

Según detalló, solo resta la colocación de asfalto en los sectores donde se reemplazó la cañería y el fraguado del hormigón en distintas intersecciones. Luego se completarán tareas complementarias como la reconstrucción de ochavas y cordones.

“Calculo que a fin de mes ya debería estar terminada”, estimó Miranda sobre el plazo previsto para la finalización de la obra.

La intervención forma parte de un proyecto iniciado en 2024, con el objetivo de resolver una problemática histórica vinculada al colapso de la red cloacal en esa zona de la ciudad.

La funcionaria recordó que la infraestructura anterior, de asbesto-cemento y con varias décadas de antigüedad, presentaba obstrucciones y roturas recurrentes, lo que generaba desbordes frecuentes que ya no podían resolverse con tareas de mantenimiento.

“Los vecinos nos decían que la cañería tenía aproximadamente 60 años”, señaló Miranda, al remarcar que la obra apunta a una solución definitiva.

En paralelo, el Municipio también avanza con trabajos sobre el denominado Anillo Sur, un acueducto que abastece a distintos sectores de la ciudad y que presenta pérdidas debido a su antigüedad.

Se trata de una infraestructura de hormigón que, según explicó la funcionaria, sufre roturas recurrentes que requieren intervenciones constantes mediante la colocación de juntas especiales.

“Es tan frágil que cuando se coloca una de estas juntas aumenta la presión dentro del caño y se vuelve a romper en otras partes”, indicó.

Pese a esas dificultades, la Municipalidad aseguró que ya fueron reparadas varias pérdidas en la zona de avenida Juan Gilberto Funes y que los trabajos continúan avanzando de este a oeste de la ciudad para completar la solución del sistema.