Cornejo denunció una red de desinformación digital en San Luis

El gobernador Alfredo Cornejo anunció que impulsará acciones legales por una presunta red de desinformación digital con posible base en San Luis. La investigación apunta a estructuras online acusadas de difundir contenidos falsos y manipulación informativa.

El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, anunció que avanzará con acciones legales y administrativas tras detectar lo que definió como una estructura digital presuntamente dedicada a la difusión de contenidos falsos y agraviantes. Según afirmó, la red tendría vínculos con actores radicados en San Luis.

“La libertad de expresión forma parte de la vida democrática. La mentira organizada y la desinformación deliberada, no”, expresó el mandatario en sus redes sociales, donde dio a conocer la decisión.

En ese mensaje, Cornejo aseguró haber identificado una estructura vinculada a GRUPO PUMA S.A.S., con dominio registrado, redes sociales activas y pauta publicitaria destinada a amplificar contenidos.

“Hemos identificado una estructura digital vinculada a GRUPO PUMA S.A.S., con dominio registrado, redes sociales activas y publicidad paga destinada a amplificar contenidos falsos y agraviantes. Por eso avanzaremos con acciones legales y administrativas para determinar las responsabilidades correspondientes y esclarecer el alcance de estas acciones”, sostuvo.

El gobernador agregó que el objetivo de la provincia es evitar la normalización de campañas de desinformación: “En Mendoza no vamos a naturalizar campañas basadas en la mentira, la manipulación y destinadas a dañar personas”, señaló.

Las declaraciones generaron amplia repercusión en medios mendocinos. Portales como MDZ y Diario Mendoza Today vincularon a Grupo Puma S.A.S. con el empresario Joel César Condorí Tolaba, radicado en San Luis y señalado como propietario del portal Infosanluis.com.

También mencionaron a InfoMDZ, un sitio digital de actualidad política cuya denominación y estética, según esas publicaciones, podrían generar confusión con el medio mendocino MDZ. Desde ese portal se indicó que ya se realizaron reclamos formales por el uso del nombre y la identidad visual.

Según esas mismas versiones, la empresa Grupo Puma S.A.S. tendría domicilio legal en la ciudad de San Luis y estaría integrada por Joel Condorí Tolaba y una familiar directa, Brisa Soledad Condorí Tolaba. Además, se mencionó su participación en emprendimientos vinculados a medios de comunicación y licencias de radio FM otorgadas por el ENACOM.

En paralelo, se recordó un antecedente judicial en San Luis vinculado a Condorí Tolaba, cuando en agosto de 2022 la Justicia Federal realizó un allanamiento en un local de su propiedad en la capital provincial.

En aquella investigación, iniciada tras una inspección de la ex AFIP, se detectaron elementos vinculados a la confección de prendas de vestir y la presencia de una mujer de nacionalidad boliviana junto a sus hijos menores en el lugar. La causa fue impulsada en el marco de una denuncia por presunta explotación laboral.

Las actuaciones actuales en Mendoza buscan determinar el alcance de la presunta red digital y eventuales responsabilidades penales y administrativas.