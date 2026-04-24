Regularización dominial: Poggi puso en valor el alcance de las políticas de vivienda

El Gobierno provincial entregó escrituras y destacó que ya alcanzaron casi 6.500 en toda la provincia, junto con avances en regularización dominial y protección de viviendas.

En el marco de las políticas habitacionales que impulsa la Provincia, el gobernador Claudio Poggi encabezó en Villa Mercedes una nueva entrega de escrituras, decretos de regularización dominial y actas del programa “Protegé tu Casa”.

Durante la actividad, el mandatario destacó el objetivo central de estas iniciativas: garantizar seguridad jurídica a las familias y consolidar el acceso a la propiedad. “Lo que buscamos es que cada familia tenga su casa a su nombre y que, además, esa vivienda esté protegida ante cualquier eventualidad”, afirmó.

En esta oportunidad, se entregaron 48 escrituras, 6 decretos de regularización dominial y 13 actas correspondientes al programa de protección de viviendas.

Poggi subrayó la complementariedad entre “Escriturá tu Casa” y “Protegé tu Casa”, herramientas que permiten no solo acceder a la titularidad formal, sino también resguardar el inmueble frente a posibles contingencias. “La escritura es la base de la seguridad jurídica, y la protección de la vivienda es el paso siguiente para cuidar ese patrimonio familiar”, explicó.

En cuanto al alcance de la política pública, el gobernador remarcó que ya se entregaron 6.496 escrituras, 1.155 regularizaciones dominiales y 934 trámites vinculados a la protección de viviendas, cifras que —según indicó— reflejan un trabajo sostenido con impacto concreto.

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de federalizar estos programas y llevarlos a toda la provincia. “Queremos que estos beneficios lleguen a cada rincón, con un Estado presente que simplifique trámites y acompañe a las familias”, sostuvo.

Entre los beneficiarios, Hilda Berón expresó su emoción tras recibir la escritura luego de más de tres décadas de espera. “Es una seguridad para mis hijos”, señaló, al destacar el valor del documento para su familia.

Las acciones forman parte de una estrategia integral orientada a regularizar la situación dominial de miles de hogares, reducir la burocracia y fortalecer la seguridad jurídica en toda la provincia. El Gobierno anticipó que continuará con operativos y entregas en distintos puntos del territorio para ampliar el alcance de estos programas.