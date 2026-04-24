San Luis prueba cámaras para detectar a vecinos que arrojan residuos

El intendente de la ciudad de San Luis, Jorge Gastón Hissa, confirmó que el Municipio puso en marcha una prueba piloto con cámaras para detectar a vecinos que arrojan basura en lugares indebidos.

Según explicó, actualmente se está evaluando el funcionamiento del sistema mediante un dispositivo que se rota en distintos puntos de la ciudad. “Tenemos una cámara que la estamos probando en diferentes lugares y está dando buen resultado”, señaló.

El objetivo de la iniciativa es identificar a quienes generan focos de residuos en la vía pública pese a contar con servicios de recolección, contenedores y espacios habilitados para la disposición de basura.

En ese sentido, Hissa remarcó que el cuidado del entorno urbano es una tarea compartida. “Es una responsabilidad entre el Municipio y los vecinos mantener el orden y la limpieza”, afirmó.

No obstante, advirtió que se avanzará con sanciones para quienes incumplan las normas. “Para ese tipo de vecinos, que son los menos, vamos a instaurar multas a través de estas cámaras”, aseguró.

El intendente adelantó que, una vez finalizada la etapa de prueba, se definirá la cantidad de dispositivos que se incorporarán de manera permanente. También aclaró que no se informarán las ubicaciones específicas donde serán instaladas, como parte de la estrategia de control.

La medida se enmarca en una política municipal orientada a reducir los basurales clandestinos y mejorar las condiciones de higiene urbana en distintos barrios de la ciudad.