Airbag llega a San Luis con un show histórico para 14 mil personas

Airbag se presenta en la cancha de Estudiantes ante 14 mil personas en un show que marca el regreso del rock de estadios a San Luis, con un fuerte operativo logístico y de seguridad.

San Luis se prepara para una noche histórica. Con la presentación de Airbag, el rock de estadios vuelve a la provincia con un show que convocará a unas 14 mil personas en la cancha de Estudiantes.

El recital, previsto para este viernes 24 de abril, no solo se destaca por su masividad, sino también por la magnitud de la puesta en escena: luces, pantallas gigantes, efectos especiales y una producción a gran escala que lo posicionan como uno de los eventos musicales más importantes de los últimos años en territorio puntano.

En ese sentido, el espectáculo marca un hito en la historia reciente de los shows en la provincia. Entre los antecedentes más cercanos aparecen las presentaciones de La Renga en Villa Mercedes, en 2018 y 2023, y el recordado recital de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado en 2008.

La organización del evento está a cargo de la productora local Berrakera, que desplegó un amplio operativo logístico en el corazón de la ciudad. En total, más de 500 trabajadores participarán en distintas áreas, con un eje central puesto en la seguridad.

“Tenemos muy en claro que lo más importante es la seguridad de los espectadores”, aseguró Nicolás Salina, uno de los responsables de la productora.

El operativo incluirá la presencia de efectivos policiales, bomberos, personal de Defensa Civil, médicos, ambulancias, seguridad privada, acomodadores y puntos de hidratación, con el objetivo de garantizar el desarrollo normal del evento.

Además del impacto cultural, se espera que el recital genere un movimiento económico significativo, con la llegada de público desde otras provincias y una fuerte actividad en el comercio local.

El cronograma indica que las boleterías abrirán a las 15 para la venta de remanentes, el operativo policial comenzará a las 16 con cortes de calles y el ingreso del público se habilitará a partir de las 18. El show está previsto para las 21 y se estima que finalizará antes de la medianoche.

Con todos estos condimentos, la presentación de Airbag promete no solo ser un recital, sino también un punto de inflexión para la escena musical de San Luis.