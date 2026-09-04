Reforma constitucional en San Luis: Sergnese criticó a Poggi y pidió más debate y consenso

Delfor Sergnese cuestionó duramente el proyecto de reforma constitucional impulsado por Claudio Poggi y sostuvo que la iniciativa no cuenta con el debate ni el consenso necesarios. También criticó la eliminación de las elecciones de medio término, la extensión de los mandatos legislativos y el gasto previsto para el proceso.

El dirigente Delfor Sergnese cuestionó duramente el proyecto de reforma de la Constitución de San Luis impulsado por el gobernador Claudio Poggi y sostuvo que una modificación de esa magnitud debería surgir de un debate amplio y alcanzar un consenso político y social mucho mayor.

“Una reforma constitucional debería surgir de un debate amplio y alcanzar el mayor consenso posible. También debería servir para mejorar las instituciones. Nada de eso sucederá en San Luis con el proyecto personalista de Poggi”, afirmó.

Sergnese consideró que la reforma es “innecesaria” y sostuvo que, desde su perspectiva, no representa mejoras concretas para los ciudadanos. También marcó una contradicción entre la propuesta oficial de limitar los mandatos y la posibilidad de que Poggi vuelva a competir por la Gobernación.

Otro de los puntos que cuestionó fue la eliminación de las elecciones de medio término. Para Sergnese, esos comicios funcionan como una herramienta de control de los ciudadanos sobre la gestión de gobierno.

Frente al argumento de reducir el gasto electoral, planteó una alternativa: que las elecciones provinciales se realicen de manera simultánea con los comicios nacionales.

“De esa manera, San Luis no tendría que afrontar ese gasto y se evitarían varias elecciones durante un mismo año”, sostuvo.

El dirigente también cuestionó uno de los cambios previstos para la Legislatura provincial: la extensión de los mandatos de diputados y senadores de cuatro a seis años.

En ese sentido, recordó que los legisladores actuales fueron elegidos para cumplir períodos de cuatro años y advirtió que la modificación no debería transformarse en una herramienta para conseguir los votos necesarios para aprobar la reforma.

Según Sergnese, extender los mandatos como parte del proceso de reforma podría convertirse en una “moneda de cambio” dentro de la negociación política en la Legislatura.

Críticas por la situación económica y social

El dirigente también trasladó la discusión constitucional al escenario económico y social de la provincia.

Entre los problemas que mencionó aparecen el endeudamiento de las familias, la inseguridad, los bajos salarios, el cierre de comercios y empresas, la desocupación, las personas en situación de calle y la salida de jóvenes de San Luis en busca de oportunidades laborales y profesionales.

En ese contexto, cuestionó que el Gobierno provincial destine recursos al proceso de reforma constitucional mientras persisten, según su diagnóstico, dificultades económicas y sociales.

Sergnese afirmó que el Ejecutivo destinará más de $2.765 millones al proceso reformista y utilizó ese monto como uno de los argumentos centrales de su crítica.

“Mientras todo eso sucede, Poggi destina más de 2.765 millones de pesos a esta sonsera. Qué lejos quedó aquel modelo exitoso de San Luis”, concluyó.

Sus declaraciones se suman al debate político que atraviesa la provincia en torno a la reforma constitucional, una iniciativa que genera posiciones enfrentadas entre el oficialismo y distintos sectores de la oposición respecto de los cambios institucionales, electorales y legislativos que propone.