Reapareció en una misa el cura denunciado por presuntos abusos en Córdoba

La reaparición del sacerdote Alejandro Nicola en una misa de la Catedral de Córdoba generó el rechazo de las familias que lo denunciaron por presuntos abusos sexuales en un jardín parroquial. La investigación judicial sigue en curso y este viernes deberá someterse a pericias psicológicas.

El sacerdote Alejandro Nicola, apartado de la dirección del jardín parroquial Niño Dios de Villa Carlos Paz tras ser denunciado por presuntos abusos sexuales, volvió a aparecer en público al participar de una misa en la Catedral de Córdoba. Su presencia durante la celebración generó un fuerte rechazo entre las familias denunciantes, que reclaman avances en la investigación judicial desde hace más de un año.

La reaparición ocurrió durante una misa celebrada el último fin de semana, donde Nicola concelebró junto al párroco de la Catedral, Javier Soteras, y tuvo participación en la liturgia con la lectura de pasajes bíblicos. La presencia del sacerdote fue registrada por asistentes que difundieron imágenes en redes sociales, lo que provocó una rápida reacción de los denunciantes.

Tras la polémica, el arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, explicó que Nicola no tiene suspendido el ejercicio del ministerio sacerdotal ni pesa sobre él una prohibición canónica para participar en celebraciones religiosas. Asimismo, señaló que desconocía que el sacerdote iba a integrar la ceremonia y recordó que la investigación judicial continúa sin una resolución definitiva.

Las familias que impulsaron las denuncias calificaron el episodio como «una burla» y cuestionaron que, aunque Nicola fue apartado de la comunidad parroquial de Villa Carlos Paz, haya reaparecido en la principal iglesia de la provincia. Además, anticiparon que evalúan nuevas medidas para reclamar mayor celeridad en la causa.

La investigación penal continúa bajo la conducción de la fiscal Jorgelina Gómez, quien ordenó distintas medidas de prueba para esclarecer los hechos denunciados. En ese marco, el sacerdote deberá presentarse este viernes en Tribunales II de Córdoba para someterse a pericias psicológicas, una diligencia prevista dentro del proceso judicial.

El Arzobispado de Córdoba había dispuesto en junio el apartamiento de Nicola de la comunidad del jardín parroquial Niño Dios por «razones de índole pastoral», mientras avanzan tanto la investigación judicial como el proceso canónico interno.

La causa reúne ocho denuncias presentadas por familias de alumnos del establecimiento educativo entre 2025 y 2026. Los denunciantes sostienen que varios niños relataron presuntos episodios de abuso ocurridos dentro del jardín y cuestionan la demora en el avance del expediente, al considerar que una actuación más rápida podría haber evitado nuevos casos.

Luego de la repercusión que generó la misa, el párroco Javier Soteras explicó que la participación de Nicola no violó ninguna norma eclesiástica vigente, ya que no se encuentra suspendido del ministerio. Sin embargo, aseguró que la Catedral actuará «con la máxima prudencia» mientras la Justicia y la Iglesia avanzan con las investigaciones.