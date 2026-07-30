Milei anunciará la reforma del Banco Central en cadena nacional

Javier Milei presentará este jueves una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que será enviada al Congreso. El proyecto propone cinco cambios centrales para limitar la emisión, reforzar la autonomía del organismo y modificar su rol dentro de la política económica.

El presidente Javier Milei presentará este jueves en cadena nacional los principales puntos de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que será enviada al Congreso y que busca modificar el funcionamiento de la autoridad monetaria. El mensaje presidencial será emitido a las 20 y estará centrado en cinco cambios que el Gobierno considera fundamentales para reforzar la autonomía del organismo y limitar la emisión de dinero para financiar al Estado.

La presentación fue confirmada por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien indicó que el mandatario grabará el mensaje en la Casa Rosada. Luego, el proyecto será enviado al Poder Legislativo, donde el oficialismo buscará reunir los apoyos necesarios para su aprobación.

Según fuentes oficiales, acompañarán a Milei durante la presentación el ministro de Economía, Luis Caputo; el titular del área de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

La reforma apunta a redefinir el papel del organismo monetario. Mientras durante su campaña Milei había planteado la eliminación del Banco Central como una de sus principales propuestas económicas, la estrategia actual apunta a modificar su estructura y limitar sus funciones.

El primer eje del proyecto establece que la principal misión del BCRA será preservar el valor de la moneda, con una política vinculada al equilibrio fiscal.

El segundo punto propone prohibir que el Banco Central financie al Tesoro nacional, las provincias o los municipios. Además, impediría la compra de títulos públicos en el mercado primario, una herramienta utilizada en distintos períodos para asistir financieramente al Estado.

El tercer cambio plantea modificaciones en la estabilidad de las autoridades del organismo. La remoción del presidente y de los directores del Banco Central requeriría una mayoría especial de dos tercios en ambas cámaras del Congreso.

El cuarto aspecto está relacionado con el manejo de las utilidades del BCRA. La iniciativa busca limitar la distribución de dividendos y establecer reservas técnicas para evitar que resultados contables sean utilizados como una fuente de financiamiento del gasto público.

El quinto eje contempla la eliminación de las Letras Intransferibles, un mecanismo utilizado por gobiernos anteriores para transferir recursos entre el Tesoro y el Banco Central. El proyecto también prevé sanciones para funcionarios que incumplan la autonomía de la entidad.

La reforma será acompañada por otras iniciativas económicas que el Gobierno planea impulsar en el Congreso, entre ellas cambios en las reglas fiscales, modificaciones en el mercado de capitales y nuevas medidas de desregulación.

Para la administración libertaria, la transformación del Banco Central es una pieza central de su programa económico y está vinculada a su objetivo de impedir la emisión monetaria como herramienta para cubrir déficits del Estado.