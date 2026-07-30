Megaoperativo en Fuerte Apache: sigue prófugo el acusado de matar a un policía

La Policía Bonaerense realizó un megaoperativo en Fuerte Apache para detener a Joel Sebastián Magallanes, alias «Mayonesa», acusado de matar al oficial Alan Molina. Hubo 16 detenidos y decenas de allanamientos, pero el principal sospechoso continúa prófugo.

La Policía Bonaerense intensificó este miércoles la búsqueda de Joel Sebastián Magallanes, alias «Mayonesa», un adolescente de 17 años señalado como el presunto autor material del asesinato del oficial Alan Molina, ocurrido el pasado 18 de julio en el complejo habitacional Ejército de los Andes, conocido como Fuerte Apache, en Ciudadela. El sospechoso permanece prófugo pese a un amplio despliegue policial realizado durante la jornada.

Por orden de la Justicia, efectivos de distintas divisiones de la Policía Bonaerense llevaron adelante 24 allanamientos simultáneos en distintos sectores del barrio con el objetivo de localizar al adolescente. Del operativo participaron integrantes de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), el Grupo de Prevención Motorizada (GPM), el Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y el Grupo HALCÓN.

Como resultado de los procedimientos fueron detenidas 16 personas, aunque ninguna de ellas corresponde al principal acusado por el homicidio. Además, se desarrolló un operativo de saturación que permitió identificar a 430 personas, controlar 470 vehículos y secuestrar 15 motocicletas y cuatro automóviles por distintas irregularidades en la documentación.

Según la investigación, Magallanes integraría una organización criminal con fuerte presencia en Fuerte Apache y sería uno de los hombres de confianza de Guillermo Agustín Gerez, alias «Gordo Tilín», señalado por los investigadores como uno de los presuntos líderes del narcotráfico en la zona y también con pedido de captura.

Los pesquisas sostienen que el adolescente cuenta con el respaldo de otras bandas que operan dentro del complejo habitacional, entre ellas «Los Fiolos» y «La Michela», que presuntamente le brindan refugio, información sobre los movimientos policiales y asistencia para mantenerse oculto.

Alan Molina, de 26 años, integraba la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de la Policía Bonaerense y era padre de un bebé de dos meses. El efectivo participaba de un operativo de prevención cuando, junto a otros agentes, intentó identificar a dos sospechosos que escaparon hacia el interior del Nudo 1 de Fuerte Apache.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Molina se adelantó algunos metros respecto del resto de la patrulla y fue atacado a balazos al ingresar al sector. Gravemente herido, fue trasladado al Hospital Ramón Carrillo de Ciudadela, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

La causa continúa bajo investigación y los operativos para localizar a Magallanes seguirán en los próximos días. Los investigadores no descartan realizar nuevos allanamientos y mantienen vigente el pedido de captura del adolescente, considerado el principal sospechoso del crimen del efectivo.