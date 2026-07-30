Identificaron a las siete víctimas del accidente aéreo en San Juan

El accidente de un helicóptero Bell 412 en Ischigualasto provocó la muerte de siete integrantes de organismos de emergencia, entre ellos jefes policiales, bomberos, brigadistas y el piloto de la aeronave. Las autoridades investigan las causas del siniestro.

El accidente de un helicóptero Bell 412 en el Parque Provincial Ischigualasto, San Juan, dejó siete víctimas fatales entre integrantes de organismos de emergencia, fuerzas de seguridad y personal especializado en combate de incendios forestales. El siniestro ocurrió este miércoles durante una capacitación previa al traslado de la aeronave hacia La Rioja, donde estaba previsto que colaborara en un operativo contra focos activos.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Heredia, director de Protección Civil de San Juan; Germán Videla, subjefe de la Policía provincial; Rubén Castro, jefe de Bomberos de la Policía; Jorge Carbajal, jefe de la División Bomberos D-9; Matías Valenzuela, piloto del helicóptero; y los brigadistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta.

Heredia era el responsable máximo de Protección Civil de la provincia y tenía a su cargo la coordinación de tareas ante situaciones de emergencia. Videla contaba con una extensa trayectoria dentro de la Policía de San Juan y ocupaba el segundo puesto en la conducción de la fuerza.

Castro y Carbajal estaban vinculados a la estructura de Bomberos y participaban habitualmente en operativos de respuesta ante incendios y otras situaciones de riesgo. Ambos formaban parte del equipo que se preparaba para intervenir en tareas de apoyo en la región.

El piloto Matías Valenzuela era reconocido dentro del ámbito aeronáutico por su experiencia en vuelos operativos. En tanto, Andrés Bosch y Rodrigo Aimetta integraban la Agencia Federal de Emergencias y habían sido enviados para participar de las tareas de capacitación y posterior despliegue contra incendios forestales.

La aeronave había sido contratada por la AFE para realizar una jornada de entrenamiento en San Juan antes de dirigirse a La Rioja. Durante esa actividad, el helicóptero perdió contacto y luego fue hallado accidentado en una zona de difícil acceso del área protegida.

El operativo de búsqueda y rescate demandó varias horas debido a las características del terreno. Los equipos de emergencia debieron desplazarse en vehículos especiales y recorrer sectores a pie hasta llegar al lugar donde fueron encontrados los restos del helicóptero.

La ubicación de la aeronave fue posible luego de que otra tripulación que operaba en la zona detectara los restos del Bell 412 en el sector norte del parque, aproximadamente 20 metros por debajo del nivel del terreno.

Las causas del accidente permanecen bajo investigación. El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, decretó tres días de duelo provincial en homenaje a las víctimas.