Máximo Kirchner volvió a impulsar una candidatura de Cristina para 2027

Máximo Kirchner volvió a respaldar una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que la expresidenta mantiene su voluntad de seguir participando en política. Sus declaraciones llegaron tras la presentación de la exmandataria ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Máximo Kirchner volvió a impulsar una eventual candidatura de Cristina Fernández de Kirchner y aseguró que la expresidenta mantiene intacta su voluntad de seguir participando en la vida política argentina. El diputado nacional afirmó que, dentro del Partido Justicialista, consideran que es «la persona más capacitada» para representar al espacio en las próximas elecciones nacionales.

En declaraciones a AM 530, el legislador sostuvo que la reciente presentación de Cristina Kirchner ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas refleja su decisión de continuar dando la discusión política pese a la condena firme en la causa Vialidad y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

«Nosotros queremos que sea Cristina», expresó Máximo Kirchner al ser consultado sobre una eventual candidatura de la exmandataria. Además, consideró que la posibilidad de su regreso electoral genera preocupación en distintos sectores políticos y destacó el liderazgo que, a su entender, mantiene dentro del peronismo.

El presidente del Partido Justicialista bonaerense volvió a cuestionar la situación judicial de la exjefa de Estado y sostuvo que la imposibilidad de competir electoralmente constituye una proscripción que afecta tanto a Cristina Kirchner como a quienes desean votarla. En ese sentido, afirmó que ese debate tendrá un peso central en la discusión política de los próximos meses.

Las declaraciones llegaron después de que la expresidenta confirmara que recurrió al Comité de Derechos Humanos de la ONU para denunciar presuntas violaciones a sus garantías judiciales durante el proceso que culminó con la condena en la causa Vialidad. La defensa sostiene que no contó con un juicio imparcial y busca que el organismo internacional evalúe si se vulneraron derechos protegidos por los tratados internacionales suscriptos por la Argentina.

En ese marco, el abogado brasileño Rafael Valim, incorporado recientemente al equipo jurídico de Cristina Kirchner, afirmó que existen antecedentes en el sistema internacional que podrían respaldar el planteo de la exmandataria respecto de una eventual proscripción política.

Por su parte, el jurista español Javier Borrego también defendió la estrategia internacional y consideró que la expresidenta podría intentar competir en elecciones primarias al tratarse, según su interpretación, de instancias preparatorias, aunque esa postura no forma parte de una decisión judicial ni constituye un criterio vigente de la Justicia argentina.

Mientras tanto, el Gobierno nacional sostiene que la condena quedó firme tras la decisión de la Corte Suprema y remarca que la inhabilitación para ejercer cargos públicos se encuentra plenamente vigente, por lo que cualquier eventual candidatura de Cristina Kirchner dependerá de futuras definiciones judiciales.