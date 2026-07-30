River volvió a caer y encendió todas las alarmas en el Clausura

River volvió a perder y acumuló su cuarta derrota consecutiva tras caer 1 a 0 ante Gimnasia en La Plata. Steimbach marcó el gol del triunfo para el Lobo, que fue superior y dejó al equipo de Coudet sumido en una nueva preocupación.

River volvió a sufrir un duro golpe en el Torneo Clausura y cayó 1 a 0 ante Gimnasia y Esgrima La Plata en el Bosque, por la segunda fecha de la Zona B. El equipo dirigido por Eduardo Coudet sumó su cuarta derrota consecutiva y volvió a mostrar una imagen preocupante, con poco juego y escasas respuestas ofensivas.

El único gol del partido lo convirtió Alexis Steimbach a los 80 minutos, con un cabezazo que superó a Nicolás Otamendi y sentenció un triunfo merecido para el conjunto platense.

River comenzó mejor y logró controlar el partido durante los primeros minutos. Con presión alta y mayor posesión, el equipo de Núñez arrinconó a Gimnasia contra su área, aunque no consiguió transformar ese dominio inicial en situaciones claras de gol.

Con el correr del tiempo, el equipo local logró acomodarse en la cancha y pasó a ser el protagonista del encuentro. El Lobo generó las oportunidades más peligrosas del primer tiempo, con remates de Steimbach, Agustín Auzmendi, Renzo Giampaoli e Ignacio Miramón.

En el complemento, River no pudo modificar su funcionamiento. Sin profundidad ni claridad en ataque, avanzó por impulso y dejó espacios que Gimnasia aprovechó para lastimar con transiciones rápidas.

El conjunto dirigido por Ariel Pereyra tuvo varias chances para abrir el marcador antes del gol. Maximiliano Salazar y Auzmendi estuvieron cerca, hasta que Steimbach apareció en el área y convirtió el 1 a 0 definitivo.

Después del tanto, Gimnasia incluso pudo ampliar la diferencia cuando el propio Steimbach estrelló un remate contra el travesaño. River quedó completamente desordenado y expuesto ante un rival que manejó los tiempos del cierre del partido.

En los minutos finales, el equipo de Coudet tuvo algunas aproximaciones con más empuje que fútbol. Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel estuvieron cerca de conseguir el empate, aunque una igualdad hubiera sido demasiado premio para un River que volvió a quedar en deuda.

La derrota profundiza el mal momento del Millonario, que había comenzado el torneo con una caída ante Barracas Central y todavía no logra encontrar una identidad futbolística bajo la conducción de Coudet.