Tragedia ferroviaria en España: murió una argentina y buscan a otro compatriota

El choque entre dos trenes de alta velocidad en Toledo dejó al menos 69 muertos y decenas de heridos. Entre las víctimas se confirmó la muerte de Ana Martina Conte Grand, una argentina oriunda de San Juan, mientras que Agustín Randazzo, de 51 años, continúa desaparecido. Las autoridades investigan una falla en el sistema de seguridad y la autorización para que uno de los trenes reanudara la marcha.

La tragedia ferroviaria ocurrida en la provincia española de Toledo dejó una víctima argentina confirmada y otro compatriota desaparecido. Ana Martina Conte Grand, oriunda de San Juan y licenciada en Podología, murió en el choque entre dos trenes de alta velocidad, mientras que Agustín Randazzo, de 51 años, continúa siendo buscado. La información fue difundida por la Cancillería argentina mientras avanzaban las tareas de rescate y las pericias para esclarecer las causas del accidente.

Conte Grand viajaba en el vagón 7 junto a su hermano Zacarías, quien sobrevivió al impacto y fue trasladado a un hospital de Toledo. Ambos se habían graduado en Podología en la Universidad de Buenos Aires y compartían un consultorio que promocionaban a través de las redes sociales. Los dos residían en Andalucía.

Randazzo, por su parte, viajaba por motivos laborales desde Madrid hacia Sevilla en el vagón 8. Vive en España desde 2002 y su familia perdió contacto con él tras el siniestro. Su hermano Jorge denunció la desaparición en Madrid y aportó muestras de ADN para facilitar su identificación. Su pareja, Sergi, también difundió en redes sociales sus características físicas para pedir colaboración en la búsqueda.

El accidente ocurrió el miércoles 28 de octubre, cerca de las 8.54, en el kilómetro 118 de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en las inmediaciones de Urda, entre Mora y Orgaz, en la provincia de Toledo. Un tren AVE de Renfe chocó por detrás contra una formación de Iryo que permanecía detenida en la vía. El impacto provocó el descarrilamiento de varios vagones y la caída de algunos coches por un terraplén.

El balance provisorio llegó a al menos 69 personas fallecidas, mientras decenas de heridos permanecían hospitalizados. Los equipos de emergencia continuaron trabajando entre los restos de las formaciones con grúas, drones y perros especializados, al tiempo que los forenses avanzaban en la identificación de las víctimas.

Las primeras hipótesis sobre las causas

El ministro de Transportes de España, Óscar Puente, señaló que una falla en el sistema de seguridad ferroviaria habría intervenido en la secuencia que terminó en el choque. Según la reconstrucción preliminar, el centro de control autorizó al tren de Renfe a reanudar la marcha a velocidad normal, pese a que la otra formación seguía detenida en la misma vía.

El convoy de Renfe recorrió aproximadamente 25 kilómetros antes del impacto. Puente calificó la autorización como una decisión «errónea» y sostuvo que el centro de control tuvo tiempo suficiente para advertir el problema y corregirlo. Sin embargo, las causas definitivas del accidente todavía están bajo investigación y no se ha establecido una responsabilidad penal.

La Guardia Civil y las autoridades judiciales trabajan para reconstruir la secuencia del siniestro, analizar los registros de circulación y determinar por qué el tren reanudó su marcha mientras la otra formación permanecía detenida.

España, bajo conmoción por una nueva tragedia

El choque reavivó el debate sobre la seguridad y el mantenimiento de la red ferroviaria española. Se trata del segundo accidente ferroviario mortal de gran magnitud en el país en menos de un año: el 18 de enero, un siniestro en Adamuz, Andalucía, dejó 46 muertos.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visitó la zona del accidente y decretó tres días de luto oficial. También prometió una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y determinar si existieron negligencias.

Mientras continúan las pericias, las familias de las víctimas esperan respuestas. En el caso de los argentinos afectados, la identificación de los fallecidos y la búsqueda de Randazzo mantienen en vilo a sus allegados, que aguardan información oficial sobre el destino de sus seres queridos.