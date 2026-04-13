13 abril, 2026

Detuvieron a un hombre por intentar robar una moto en un supermercado

m24digital 13 abril, 2026 0

Un intento de robo de moto en un supermercado de San Luis terminó con un detenido en cuestión de minutos. Las cámaras de seguridad fueron clave para identificar al sospechoso y permitir una rápida intervención policial.

Un hombre de 33 años fue detenido en las últimas horas en la ciudad de San Luis tras intentar robar una motocicleta en el estacionamiento de un supermercado. El hecho ocurrió recientemente y quedó registrado por cámaras de seguridad, lo que permitió una rápida intervención policial.

Según informaron fuentes policiales, el sospechoso fue identificado a partir de las imágenes del sistema de monitoreo, que captaron el momento en que manipulaba el rodado con intenciones de sustraerlo.

Tras el aviso, efectivos se desplegaron en la zona y lograron interceptarlo a pocos metros del lugar, evitando que concretara el robo.

El procedimiento se enmarca en los operativos de prevención que se intensificaron en distintos puntos de la capital puntana, con especial foco en zonas comerciales y de alto tránsito.

El detenido quedó a disposición de la Justicia, mientras continúan las actuaciones correspondientes para determinar si estuvo involucrado en otros hechos similares.

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