Artemis II despega el 1° de abril: cuatro astronautas rumbo a la Luna por primera vez desde 1972

La NASA lanza este miércoles la misión Artemis II, el primer viaje tripulado a la Luna desde 1972. Cuatro astronautas a bordo de la nave Orion iniciarán una travesía de diez días que podrá seguirse en vivo por NASA+ y YouTube, con cobertura en español desde las 17:45 hora argentina.

Por Alejo Pombo

La NASA lanzará este miércoles 1° de abril la misión Artemis II, la primera misión tripulada a la Luna en más de 50 años. El despegue está programado desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, y marcará el regreso del ser humano al entorno lunar desde el final del Programa Apolo en 1972.

A bordo de la nave Orion viajarán cuatro astronautas: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y la especialista de misión Christina Koch, de la NASA, junto con el canadiense Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. La travesía durará diez días y permitirá probar por primera vez con humanos a bordo los sistemas de soporte vital de la nave, un paso esencial para las futuras misiones tripuladas que buscan que el ser humano aprenda a vivir y trabajar en la superficie lunar por períodos prolongados.

El lanzamiento, originalmente previsto para marzo, fue reprogramado luego de que la NASA retirara el cohete SLS y la cápsula Orion de la plataforma a fines de febrero para realizar ajustes técnicos. Uno de los momentos más esperados de la misión será el sobrevuelo lunar del lunes 6 de abril, cuando la tripulación podría superar el récord de mayor distancia alcanzada por humanos desde la Tierra, establecido durante el Apolo 13.

La misión podrá seguirse en tiempo real a través de NASA+ y el canal de YouTube de la agencia, con cobertura en español disponible desde las 17:45 del miércoles. El regreso está previsto para el viernes 10 de abril, con el amerizaje de la nave Orion en el océano Pacífico a las 21:06 hora argentina.