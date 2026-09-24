Preocupación por la salud de Pity Álvarez: fue internado tras descompensarse en su casa

Cristian “Pity” Álvarez fue trasladado al Hospital Tornú luego de sufrir una crisis hipertensiva en su domicilio. Permanece estable y en terapia intermedia, mientras los médicos realizan estudios y evalúan su traslado a una clínica de su obra social. La internación ocurrió horas después del choque que protagonizó en La Paternal.

Cristian “Pity” Álvarez fue internado durante la noche del martes en el Hospital Tornú, luego de sufrir una crisis hipertensiva en su domicilio. El músico permanece estable y alojado en terapia intermedia, mientras se realizan estudios y se gestiona su eventual traslado a una clínica de su obra social.

El pedido de asistencia al SAME ingresó alrededor de las 22.16 desde un domicilio de la avenida Jorge Newbery al 4700, en la Ciudad de Buenos Aires. Una ambulancia llegó minutos después y, cerca de las 23, dispuso el traslado al Hospital Tornú con diagnóstico de crisis hipertensiva. Según informó el director del SAME, Alberto Crescenti, el músico había registrado una presión máxima cercana a 200 milímetros de mercurio.

Álvarez fue compensado inicialmente en el shock room del hospital y luego quedó internado en terapia intermedia. Fuentes médicas también informaron que ingresó con un cuadro de deterioro cognitivo y que permanece bajo observación.

Su abogado, Sebastián Queijeiro, había señalado que el músico presentaba además un sangrado nasal importante y que permanecería internado hasta que pudiera ser derivado a un centro asistencial de su cobertura médica.

La internación se produjo pocas horas después del accidente de tránsito que protagonizó durante la madrugada del martes en una estación de servicio ubicada sobre la avenida San Martín al 2400, en La Paternal. Álvarez conducía un Volkswagen Bora cuando, al realizar una maniobra marcha atrás, impactó contra un Peugeot 208 que se encontraba junto a un surtidor. No hubo personas heridas.

El conductor del Peugeot, un joven de 24 años, realizó una denuncia por los daños ocasionados al vehículo. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 6, que dispuso las actuaciones correspondientes.

El estado de salud de Álvarez también tiene incidencia en el juicio oral que enfrenta por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz, ocurrido en Villa Lugano en 2018. El músico debía presentarse este miércoles ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29, donde estaba prevista una nueva audiencia con cuatro testigos propuestos por la defensa, entre ellos su madre, Cristina Congiu.

La audiencia finalmente se realizó y Cristina Congiu declaró como testigo, mientras que Álvarez continuó internado en el Tornú y sometido a estudios ordenados por la Justicia civil.

En las últimas semanas, la salud del cantante ya había sido motivo de preocupación durante el proceso judicial. El 2 de septiembre había sufrido otra descompensación en plena audiencia, situación que llevó a su defensa a plantear la necesidad de realizar evaluaciones sobre su estado.

Queijeiro también cuestionó públicamente la situación de su defendido y sostuvo que presenta un cuadro de consumo problemático. Sus afirmaciones forman parte de la estrategia de la defensa y no constituyen, por sí mismas, una evaluación médica o judicial sobre la condición de Álvarez.

Por el momento, el músico permanece internado en terapia intermedia y los médicos continúan evaluando su evolución y los pasos a seguir respecto de su eventual traslado a otro centro asistencial.