Tiros y forcejeos en un banco de La Matanza: clientes atraparon a uno de los asaltantes

Tres delincuentes intentaron asaltar una sucursal del Banco Galicia en Lomas del Mirador. Durante el forcejeo con un cliente se escucharon dos disparos, aunque no hubo heridos. Los clientes lograron reducir a uno de los sospechosos, de 42 años, mientras sus dos cómplices escaparon. La Policía secuestró una pistola calibre .380.

Tres delincuentes intentaron asaltar este miércoles una sucursal del Banco Galicia en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, pero el robo terminó frustrado cuando los clientes intervinieron y lograron reducir a uno de los sospechosos. Los otros dos escaparon y permanecen prófugos.

El hecho ocurrió poco antes del mediodía en la zona de avenida San Martín y Eva Perón, donde funciona la sucursal bancaria. Según fuentes policiales, los delincuentes ingresaron al sector de cajeros automáticos con la intención de asaltar a las personas que se encontraban allí.

Uno de los sospechosos habría abordado a un hombre de 52 años que llevaba una mochila y se disponía a realizar un depósito. La situación derivó en un forcejeo y, en medio de la pelea, se escucharon dos disparos, de acuerdo con la información aportada por fuentes policiales. Algunos testigos, en cambio, aseguraron haber oído una cantidad mayor de detonaciones.

A pesar de los disparos, ninguna de las personas que se encontraban en el banco resultó herida.

En medio de la confusión, los clientes intervinieron y lograron inmovilizar a uno de los asaltantes. Sus dos cómplices escaparon del lugar y ahora son buscados por los investigadores. La Policía analiza si utilizaron una Volkswagen T-Cross para concretar la fuga.

Cuando llegaron los efectivos de la Comisaría 4ª de Lomas del Mirador, tras un llamado al 911, el sospechoso ya había sido reducido por los presentes. Se trata de un hombre de 42 años, identificado en las actuaciones como Owen Michel Maldonado.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron una pistola calibre .380 que estaba en poder del detenido. La causa fue caratulada provisoriamente como “tentativa de robo agravado a banco” y quedó bajo investigación de la Justicia de La Matanza.

Una mujer que estaba en la sucursal junto a su hijo contó cómo comenzó la reacción de los clientes. “Cuando mi hijo ve eso, empezaron los gritos y el forcejeo”, relató al referirse al momento en que el sospechoso habría intentado apoderarse de las pertenencias del hombre que iba a realizar el depósito.

Los investigadores trabajan ahora sobre las cámaras de seguridad del banco y de las calles cercanas para reconstruir la secuencia e identificar a los dos prófugos. También buscan establecer con precisión cómo se produjo la fuga y si la Volkswagen T-Cross estuvo vinculada con el escape.

Por el momento, el único detenido permanece a disposición de la Justicia, mientras continúa la búsqueda de los otros dos integrantes del grupo.