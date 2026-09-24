Coscu apuntó contra Tiago PZK por su relación con La Joaqui: “Se está re equivocando”

Coscu cuestionó públicamente las decisiones de Tiago PZK tras la confirmación de su relación con La Joaqui, expareja de Luck Ra. El streamer recordó una experiencia personal con el cantante y sostuvo que “se está re equivocando”. Luck Ra, por su parte, calificó de “traidor” a quien consideraba su amigo.

La relación entre Tiago PZK y La Joaqui generó nuevas repercusiones luego de que Coscu y Luck Ra hablaran públicamente sobre el vínculo y cuestionaran la actitud del cantante.

Coscu se refirió al tema durante una entrevista con Nico Edwin y aseguró que Tiago PZK “se está re equivocando”. El streamer explicó que conoce de cerca una situación similar porque, según relató, en el pasado su entonces novia Belu Negri había tenido un vínculo con el cantante.

“Él fue mi amigo. Me sorprendió en su momento, ahora no me sorprende porque ya lo viví”, expresó Coscu. Aunque destacó el talento artístico de Tiago, aclaró que no puede respaldar determinadas actitudes.

“Un error lo puede cometer cualquiera”, planteó el streamer, pero marcó una diferencia cuando una situación similar vuelve a repetirse. “Yo esas actitudes obviamente no las puedo bancar. Porque las sufrí en carne propia”, sostuvo.

Las declaraciones aparecieron después de que Tiago PZK y La Joaqui hicieran público su romance. La cantante había mantenido durante más de dos años una relación con Luck Ra, por lo que el nuevo vínculo generó una fuerte reacción de su expareja.

Luck Ra también habló por primera vez de la relación entre La Joaqui y Tiago PZK y contó cómo era su cercanía con el cantante antes de que comenzara el romance.

“Venía a casa, se quedaba a dormir, hacíamos asados juntos”, relató el músico al explicar por qué la situación le resultó especialmente dolorosa.

Según contó Luck Ra, Tiago PZK fue quien se acercó a La Joaqui después de que él y la cantante terminaran su relación. Al ser consultado sobre el vínculo entre ambos, fue contundente: “No sé cómo decirlo, sin que me tiemblen las manos, te soy sincero. Pero sí, me parece un traidor”.

Luck Ra también negó que La Joaqui y Tiago le hubieran comunicado previamente que tenían intención de comenzar una relación. Cuando le preguntaron si ambos le habían avisado que estaban juntos, respondió: “Eso no ocurrió. No”.

El cantante, de todos modos, explicó que fue él quien decidió terminar su relación con La Joaqui porque consideraba que ya no estaban atravesando un buen momento como pareja.

“Yo he decidido terminar la relación porque ya no estábamos siendo felices, yo ya no la estaba pudiendo hacer feliz”, explicó.

Coscu, por su parte, también evitó plantear que Tiago no pueda rehacer su vida y señaló que desea que pueda seguir adelante, aunque dejó en claro que no comparte las decisiones que tomó en este caso.

El conflicto quedó así expuesto desde dos experiencias diferentes: mientras Luck Ra cuestionó la cercanía que tenía con Tiago PZK antes de su relación con La Joaqui, Coscu vinculó el episodio con una situación personal que, según su propio relato, había atravesado anteriormente.

Hasta el momento, las declaraciones públicas de ambos se centraron en sus propias experiencias y percepciones sobre el comienzo de la relación entre Tiago PZK y La Joaqui.