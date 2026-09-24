Buscan a un argentino desaparecido en Italia hace casi tres meses: Interpol activó una alerta internacional

Nicolás Roberto Merlano, de 42 años, desapareció durante un viaje por Europa y su familia no tiene noticias suyas desde fines de junio. Había sufrido el robo de sus ahorros y documentación en una playa cercana a Roma y se encontraba en una situación de vulnerabilidad. Interpol activó una alerta internacional y sus familiares piden información para encontrarlo.

La familia de Nicolás Roberto Merlano, un argentino de 42 años oriundo de Quilmes, intensificó la búsqueda del hombre, cuyo paradero se desconoce desde fines de junio, cuando se encontraba en Italia. Interpol activó una alerta amarilla internacional para intentar localizarlo.

La última comunicación que sus familiares ubican fue el 30 de junio, cuando Nicolás respondió un mensaje de una amiga mientras se encontraba en una playa cercana a Roma. Desde entonces, su teléfono permanece apagado y no volvió a registrar actividad en sus redes sociales.

La ficha de búsqueda internacional, sin embargo, consigna el 27 de junio de 2026 como fecha de desaparición en Roma. La diferencia entre esa fecha y el último contacto relatado por la familia aparece también en distintas publicaciones sobre el caso.

Según la reconstrucción realizada por sus allegados, Nicolás había llegado a Europa en mayo con la intención de trabajar durante la temporada de verano. Primero estuvo en España, luego viajó a Francia, donde consiguió empleo en gastronomía, pasó por Bélgica y finalmente llegó a Italia.

Durante su estadía en las cercanías de Roma sufrió el robo de una mochila en la que llevaba dinero y documentación. Su familia cree que el episodio ocurrió en la zona de Ostia, aunque ese punto no pudo ser confirmado oficialmente.

Después del robo, la situación de Nicolás se volvió especialmente complicada. Su hermana Daniela contó que se había quedado sin dinero, que llevaba alrededor de dos días sin comer y que estaba durmiendo en un parque. En ese contexto, según el relato familiar, un ciudadano francés le habría ofrecido un trabajo para limpiar juegos de una plaza.

En la última comunicación conocida, Nicolás habría informado a una amiga que el problema económico estaba encaminado porque su padre le enviaría 100 dólares, que era el último dinero disponible para ayudarlo. Después de ese contacto, la familia dejó de recibir respuestas.

Nicolás tenía previsto regresar a la Argentina el 28 de agosto, cuando se cumplía el límite de 90 días de permanencia como turista sin ciudadanía europea. Tenía un pasaje para esa fecha, pero nunca abordó el vuelo.

Ante la falta de noticias, sus familiares comenzaron a realizar gestiones ante la Cancillería argentina. Según la familia, desde el organismo les indicaron que debían realizar una denuncia en la Argentina para solicitar formalmente la intervención de Interpol. La denuncia quedó radicada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 9, con intervención de la fiscalía N.º 40, y posteriormente se activó la alerta internacional.

La hermana de Nicolás expresó la preocupación de la familia y explicó que también les recomendaron contar con asistencia de un abogado especializado en cuestiones internacionales. Sin embargo, aseguró que no pueden afrontar ese gasto y que evalúan mecanismos para recibir donaciones que les permitan continuar con las gestiones.

Nicolás tiene un hijo de 15 años y sus padres viven en Quilmes. Sus familiares continúan difundiendo su fotografía y sus características físicas para intentar obtener algún dato que permita reconstruir sus últimos movimientos.

De acuerdo con la información incorporada a la búsqueda internacional, mide aproximadamente 1,77 metros, tiene ojos y cabello castaños y al momento de su desaparición llevaba barba. Entre sus señas particulares figuran un lunar en el mentón y varios tatuajes: un pequeño rombo en el cuello, un cactus en una pierna, un reloj con la inscripción “Tic Tac Efímero” en uno de sus brazos y una caricatura del Indio Solari con lentes.

La familia pidió que cualquier persona que tenga información sobre Nicolás la comunique a las autoridades o a sus allegados. La búsqueda continúa abierta en Italia y otros países europeos, mientras Interpol mantiene activa la alerta para intentar determinar dónde se encuentra el argentino.