Preocupación en Aviador Origone por una carpa para personas en situación de calle

Vecinos del barrio Aviador Origone rechazaron la instalación de una carpa climatizada para personas en situación de calle en una plaza de la zona. Aseguran que no fueron consultados, cuestionan la ubicación elegida y reclaman al Gobierno provincial abrir una instancia de diálogo antes de avanzar con el proyecto.

Vecinos del barrio Aviador Origone, en Villa Mercedes, rechazaron este martes la instalación de una carpa climatizada destinada a la atención de personas en situación de calle en la plaza ubicada en la esquina de Francia y Bolivia. Aseguran que no se oponen a las políticas de asistencia social, pero consideran que el lugar elegido no es adecuado y reclaman que el Gobierno provincial abra una instancia de diálogo con la comunidad.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano de San Luis, a cargo de Gustavo Bertolini, en el marco de las acciones de asistencia previstas para el invierno. Sin embargo, cuando personal de la cartera intentó iniciar la instalación de la estructura, vecinos y vecinas solicitaron que no avanzaran con las tareas.

A través de una carta dirigida al gobernador Claudio Poggi, los residentes expresaron su «profunda preocupación» por la decisión y cuestionaron que el proyecto haya sido impulsado sin una consulta previa ni información oficial sobre su funcionamiento.

«Nuestra preocupación radica en la necesidad de preservar espacios seguros y adecuados para la infancia, la educación y la convivencia comunitaria», señalaron en el escrito. También manifestaron inquietud por la instalación de baños químicos y el movimiento permanente de personas que implicaría el funcionamiento del dispositivo.

Los habitantes del barrio sostienen que la plaza constituye uno de los principales espacios de encuentro de la zona, utilizado diariamente por familias, niños y adultos mayores. Además, remarcaron que en la misma manzana funciona el Centro Cultural y Comunitario «El Hornerito», donde se desarrollan talleres artísticos, culturales y recreativos destinados principalmente a niños y adolescentes.

A pocos metros también se encuentra el Jardín Maternal «Víctor Endeiza», que recibe diariamente a niños de temprana edad, además de viviendas de familias sustitutas que albergan y acompañan a menores bajo protección especial.

Los vecinos insistieron en que el reclamo no está dirigido contra las personas en situación de vulnerabilidad. «Reconocemos la importancia de generar respuestas solidarias y espacios de contención para quienes lo necesitan», expresaron. Sin embargo, consideran que la asistencia debe planificarse de manera consensuada y en un lugar que no altere las actividades comunitarias existentes.

Como alternativa, algunos residentes propusieron utilizar un predio cercano donde funcionó la ex cárcel de mujeres.

La preocupación vecinal surge en un contexto en el que distintos gobiernos provinciales y municipales del país refuerzan durante el invierno los dispositivos de asistencia para personas en situación de calle, mediante refugios temporales, recorridas nocturnas y espacios de contención ante las bajas temperaturas. Según el Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, realizado este año por el Gobierno nacional, se registraron 9.421 personas en esa condición en las 19 provincias adheridas al estudio.

Los vecinos reclamaron que el Gobierno provincial informe oficialmente los alcances del proyecto, la modalidad de funcionamiento y la cantidad de personas que serían alojadas antes de avanzar con cualquier decisión.