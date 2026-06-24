Alumnos denuncian falta de calefacción y presencia de ratas en la Bazán

Estudiantes del Centro Educativo N° 2 «Paula Domínguez de Bazán» denunciaron que cursan sin calefacción desde hace una semana en plena ola de frío. Además, aseguran que la presencia de ratas continúa siendo un problema recurrente dentro del establecimiento y reclaman respuestas urgentes.

Estudiantes del Centro Educativo N° 2 «Paula Domínguez de Bazán», ubicado en pleno centro de la ciudad de San Luis, denunciaron que desde hace una semana las aulas del sexto año, situadas en el piso superior del establecimiento, permanecen sin calefacción en medio de las bajas temperaturas. A la falta de respuestas oficiales se suma otro problema que, aseguran, persiste desde hace tiempo: la presencia de ratas dentro del edificio escolar.

Los alumnos señalaron que el sistema de calefacción volvió a presentar fallas días atrás y que, cuando intentaron ponerlo en funcionamiento a comienzos de esta semana, los equipos expulsaban aire frío.

«Nadie se hace cargo de la situación», manifestaron los estudiantes, quienes aseguraron haber planteado el problema ante las autoridades escolares sin obtener soluciones concretas. Algunos docentes también expresaron su preocupación por las condiciones en las que los jóvenes deben asistir a clases.

La situación afecta especialmente a los cursos que funcionan en la planta alta del histórico establecimiento de calle Rivadavia, donde, según denunciaron, la calefacción no llega adecuadamente.

Pero el frío no es el único inconveniente. Los alumnos también advirtieron sobre la presencia recurrente de roedores en distintos sectores del edificio. Esta semana, relataron, fue hallada otra rata en la sala de preceptoría, un episodio que volvió a encender la alarma entre estudiantes y familias.

Las dificultades también alcanzan a quienes concurren a la escuela nocturna que funciona en el mismo edificio. Según indicaron, durante el turno noche las calderas no son encendidas, por lo que muchos estudiantes optan por asistir con mantas y colchas para soportar las bajas temperaturas.

El reclamo surge pese a que el establecimiento fue objeto de tareas de refacción y mantenimiento integral durante 2024. De acuerdo con información oficial, las obras incluyeron la revisión y mantenimiento general de la caldera y de los radiadores, además de mejoras edilicias, sanitarias y eléctricas. Sin embargo, estudiantes sostienen que los problemas vinculados a la calefacción persisten.

El Centro Educativo N° 2 «Paula Domínguez de Bazán» es una institución pública de gestión estatal que funciona en la ciudad de San Luis y cuenta con niveles primario y secundario, además del turno nocturno.