El Colegio Manuel Belgrano de San Luis, renovó su compromiso con la memoria de Malvinas

Estudiantes, docentes y directivos del Colegio N° 3 «Manuel Belgrano» de La Toma realizaron un emotivo homenaje a los héroes de Malvinas. Con un abrazo simbólico de 649 pasos, una bandera histórica y la inauguración de una placa, la comunidad educativa renovó su compromiso con la memoria y la soberanía.

La comunidad educativa del Colegio N° 3 «Manuel Belgrano» de La Toma protagonizó una emotiva jornada de homenaje a los héroes de la Guerra de Malvinas, en la que estudiantes, docentes y directivos realizaron un abrazo simbólico alrededor del edificio escolar. Cada uno de los 649 pasos dados representó a los soldados argentinos caídos durante el conflicto bélico de 1982.

La actividad se desarrolló el pasado 12 de junio, en ambos turnos del establecimiento, en el marco de las conmemoraciones por el Día de la Máxima Resistencia, que se recuerda cada 14 de junio y marca el final de los combates en las Islas Malvinas.

Durante la jornada, el colegio se vistió de celeste y blanco. Los estudiantes participaron con camisetas de la Selección Argentina, banderas y carteles alusivos, en una propuesta destinada a fortalecer la memoria histórica y el sentimiento de soberanía sobre las islas.

Uno de los momentos más significativos estuvo a cargo del alumno Román Tello, quien presentó una Bandera Argentina de Ceremonia que permaneció en la Base Aérea de Río Gallegos durante el conflicto del Atlántico Sur. El estudiante compartió relatos vinculados al accionar de los pilotos argentinos durante la guerra, generando una profunda emoción entre docentes y compañeros.

Las actividades de reflexión histórica y el minuto de silencio estuvieron coordinados por los profesores Silvina González y Alan Gil Manchento, quienes destacaron la importancia de mantener viva la memoria de Malvinas a través de la educación y la transmisión de valores a las nuevas generaciones.

Como parte de la conmemoración, la institución inauguró además una placa simbólica en el ingreso al establecimiento. La señal indica que el colegio se encuentra a 2.050 kilómetros de las Islas Malvinas, un mensaje destinado a reforzar el vínculo histórico y emocional con el archipiélago.

Cada 14 de junio se conmemora en Argentina el Día de la Máxima Resistencia, fecha que recuerda las últimas acciones de combate de las tropas argentinas durante la Guerra de Malvinas. El conflicto bélico dejó un saldo de 649 soldados argentinos caídos y continúa siendo uno de los acontecimientos más significativos de la historia contemporánea del país. (argentina.gob.ar)

Las actividades desarrolladas por el Colegio «Manuel Belgrano» se suman a las múltiples iniciativas impulsadas en establecimientos educativos de todo el país para mantener viva la memoria de los excombatientes y reafirmar el reclamo de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.