Potrero de los Funes firmó un convenio para impulsar la promoción y comercialización turística

La Municipalidad de Potrero de los Funes firmó un convenio con la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de San Luis. El acuerdo busca fortalecer la promoción del destino a nivel provincial y nacional. La iniciativa apunta a generar nuevas oportunidades para el sector turístico local.

Por María Cruz*

La Municipalidad de Potrero de los Funes firmó un convenio de cooperación con la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo de San Luis, con el objetivo de potenciar la promoción, la comercialización y el desarrollo turístico de la villa.

El acuerdo fue rubricado por el intendente Ignacio Olagaray y se enmarca en una estrategia de articulación entre el sector público y privado, orientada a consolidar a Potrero de los Funes como un destino competitivo dentro del mapa turístico provincial y nacional.

Según informó la comuna, el convenio permitirá ampliar los canales de difusión del destino y generar nuevas oportunidades para los prestadores locales, a través de acciones conjuntas vinculadas a la promoción turística, el desarrollo de productos y circuitos, y la organización y difusión de eventos turísticos, culturales y recreativos.

Además, el acuerdo contempla el intercambio de información y material promocional, así como instancias de capacitación y fortalecimiento de la actividad turística, con el fin de mejorar la calidad de los servicios y la experiencia de los visitantes.

Como parte de las medidas previstas, se instalará un espacio de atención dentro de la Oficina de Turismo municipal, ubicada sobre la Avenida del Lago, destinado a brindar información y asesoramiento a turistas y visitantes, reforzando el vínculo entre el destino y el sector turístico organizado.