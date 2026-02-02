Poggi recorrió el CAPS San José y destacó la atención primaria como eje del sistema de salud

El gobernador Claudio Poggi visitó el CAPS San José de Villa Mercedes, que atiende a más de 10 mil vecinos. Durante la recorrida, valoró el trabajo de los equipos de salud y el rol de la atención de cercanía. La actividad se enmarca en un plan provincial de fortalecimiento y mantenimiento de los centros de salud.

Por María Cruz*

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, visitó este jueves el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) San José, ubicado en el barrio homónimo de la ciudad de Villa Mercedes, donde recorrió las instalaciones y dialogó con el personal sanitario que trabaja en el establecimiento.

La visita se desarrolló en el marco de una política de fortalecimiento del sistema sanitario provincial, que prevé un programa de mantenimiento y renovación progresiva de los edificios destinados a la atención primaria, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias y optimizar los espacios de trabajo.

Durante la recorrida, el Mandatario explicó el sentido de estos encuentros territoriales y subrayó la importancia de la atención primaria como primer eslabón del sistema de salud. En ese contexto, destacó el compromiso diario de los equipos que trabajan en los CAPS y su cercanía con la comunidad.

El CAPS San José cuenta con un área programática estimada en más de 10.000 personas, aunque se calcula que la población real podría ser mayor debido a su carácter dinámico. El centro, que cumplirá 11 años de funcionamiento, atiende en promedio unos 22.000 pacientes por año y dispone de un equipo interdisciplinario que permite resolver múltiples consultas sin necesidad de derivaciones a hospitales de mayor complejidad.

La actividad se llevó a cabo junto a la ministra de Salud, Teresa Nigra, y otras autoridades provinciales, y permitió reforzar el rol estratégico de los centros de atención primaria como espacios clave para la prevención, el seguimiento y el acompañamiento sanitario en cada barrio.