En Villa de Merlo construirán 40 viviendas del programa provincial “Tenemos Futuro”

Villa de Merlo será una de las localidades beneficiadas con nuevas viviendas del programa “Tenemos Futuro”. El anuncio lo realizó el intendente Leonardo Rodríguez tras firmar el convenio con el gobernador Claudio Poggi. Las obras permitirán ampliar el acceso a la vivienda y generar empleo local.

Por María Cruz*

El gobernador Claudio Poggi firmó este viernes los decretos de adjudicación de obras para la construcción de más de 70 viviendas en siete localidades de la provincia. Una de ellas es Villa de Merlo, donde se edificarán 40 unidades habitacionales en el marco del programa provincial “Tenemos Futuro”.

La confirmación fue realizada por el intendente Leonardo Rodríguez, quien destacó la importancia del anuncio para la ciudad. “La construcción de viviendas resuelve una situación habitacional, pero también genera trabajo en las ciudades, como en nuestro caso, donde hay mucha demanda”, señaló.

Durante el encuentro, el Mandatario provincial explicó las características de las viviendas, que tendrán una superficie de 57 metros cuadrados distribuidos en tres ambientes: dos dormitorios, sala de estar con cocina-comedor y baño. Según precisó Rodríguez, las obras se desarrollarán en dos sectores de la ciudad. “Vamos a construir 20 viviendas en una zona y 20 en otra, lo que permitirá avanzar en simultáneo con las 40 casas”, detalló.

El intendente también remarcó el impacto social de la política habitacional impulsada por el Gobierno provincial. Aseguró que brinda seguridad a las familias y favorece su desarrollo, especialmente en un contexto económico complejo, donde el costo de los alquileres dificulta el acceso a una vivienda propia.

La iniciativa forma parte de una estrategia provincial orientada a ampliar el derecho a la vivienda, dinamizar la economía local y acompañar el crecimiento de las comunidades en todo el territorio sanluiseño.