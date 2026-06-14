Policía Científica trabajó en el lugar donde hallaron un cuerpo de un joven sin vida

Un joven de 22 años fue hallado muerto en un departamento de la ciudad de San Luis. La Justicia investiga las circunstancias del fallecimiento y espera los resultados de la autopsia.

Las autoridades judiciales y policiales investigan la muerte de un joven de 22 años cuyo cuerpo fue hallado el viernes por la noche en un departamento ubicado sobre la calle Juan Saá al 500, en la ciudad de San Luis.

El descubrimiento se produjo alrededor de las 19:30, luego de un llamado a los servicios de emergencia que alertó sobre la situación en el inmueble.

Según las primeras informaciones, un vecino que alquila una unidad contigua advirtió lo ocurrido y dio aviso inmediato a la Policía.

Tras la denuncia, efectivos de la Policía provincial acudieron al lugar junto con personal especializado de Policía Científica, que realizó las pericias correspondientes para relevar la escena y recolectar elementos de interés para la investigación.

Los investigadores trabajaron además en la preservación del departamento mientras avanzan las actuaciones judiciales destinadas a esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Por el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la víctima ni las hipótesis principales que maneja la causa.

La fiscalía interviniente aguarda ahora los resultados de la autopsia, estudio que será clave para determinar si la muerte se produjo por causas naturales, accidentales o en el marco de un hecho delictivo.

En paralelo, continúan las medidas de prueba y la toma de testimonios para reconstruir las últimas horas del joven y establecer qué ocurrió dentro del departamento.