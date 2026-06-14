Los empleados públicos de San Luis cobrarán sueldo y medio aguinaldo el 30 de junio

El Gobierno provincial confirmó que los empleados públicos cobrarán sueldo y aguinaldo el próximo 30 de junio. También difundió las fechas de pago para planes sociales y programas de becas.

La dirección de Tesorería General confirmó que los trabajadores de la administración pública provincial percibirán sus haberes y el medio aguinaldo el próximo martes 30 de junio.

El cronograma informado por el Gobierno provincial también contempla el depósito para las escuelas privadas, generativas y autogestionadas en la misma fecha.

En tanto, los beneficiarios del Plan de Inclusión Social cobrarán el miércoles 1° de julio, según precisaron desde el organismo.

Por otro lado, los integrantes de los programas Jóvenes en Formación, Beca al Mérito, Construyendo Sueños y las becas deportivas tendrán acreditados sus pagos el viernes 3 de julio.

Desde la Tesorería General indicaron que el esquema busca garantizar la previsibilidad en el calendario de pagos y asegurar el cumplimiento de las obligaciones salariales correspondientes al cierre del primer semestre del año.

El pago del medio aguinaldo coincide además con el período habitual de liquidación del Sueldo Anual Complementario (SAC) establecido para trabajadores estatales y privados en todo el país.