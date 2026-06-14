Cayó por falsas transferencias y seguirá detenido cuatro meses más

La Justicia de Villa Mercedes extendió por cuatro meses la prisión preventiva de un hombre acusado de realizar estafas virtuales con comprobantes falsos. Investigan al menos ocho hechos y otras denuncias en San Luis.

La Justicia de Villa Mercedes resolvió extender por cuatro meses la prisión preventiva de Roberto Daniel Kifer, acusado de cometer múltiples estafas virtuales contra comercios de esa ciudad mediante la utilización de comprobantes de pago falsos.

La medida fue dispuesta por el juez de Garantías N°1, Alfredo Cuello, quien consideró que las pruebas reunidas hasta el momento son suficientes para sostener la imputación y justificar la continuidad de la detención.

Según la investigación judicial, Kifer está acusado de al menos ocho hechos de estafa en perjuicio de distintos comerciantes de Villa Mercedes.

De acuerdo con la causa, el sospechoso se presentaba en los locales para realizar compras y, al momento de abonar, exhibía comprobantes falsificados de transferencias efectuadas mediante billeteras virtuales. Luego se retiraba con la mercadería sin haber concretado realmente el pago.

Durante la audiencia, el magistrado también fundamentó la prórroga de la preventiva en la existencia de riesgos procesales y antecedentes judiciales vinculados al imputado.

En ese sentido, se señaló que Kifer posee un pedido de captura emitido por la Justicia de Lomas de Zamora en el marco de un juicio oral por un hecho de hurto.

Además, el acusado también es investigado por otras presuntas estafas en la Primera Circunscripción Judicial con sede en la ciudad de San Luis.

La defensa del imputado se opuso a la extensión de la medida cautelar y sostuvo que el plazo dispuesto resultaba “desproporcionado”.

Según informó Prensa del Poder Judicial, los abogados argumentaron que los riesgos procesales “no subsisten” y que, en caso de existir, podrían neutralizarse mediante medidas alternativas menos gravosas, como la obligación de firmar periódicamente un libro de control judicial.

Sin embargo, el juez rechazó ese planteo y resolvió mantener la prisión preventiva mientras continúa avanzando la investigación penal.