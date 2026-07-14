Polémica en Quines por fondos destinados a prensa y asistencia social

La aprobación del balance municipal del primer trimestre de 2026 generó críticas en Quines por la diferencia entre los fondos destinados a Prensa y Cultura y los asignados al área Social. Vecinos y opositores cuestionaron las prioridades del gasto público.

Una fuerte polémica se instaló en Quines luego de que el Concejo Deliberante aprobara el balance presupuestario correspondiente al primer trimestre de 2026, con cuestionamientos de sectores opositores y vecinos por la distribución de los recursos municipales. La discusión se centró en las partidas destinadas al área de Prensa y Cultura, que superaron ampliamente a las asignadas a asistencia social.

El balance aprobado corresponde al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026. Según los datos difundidos, el Municipio recibió durante ese lapso $556.338.609,26 en concepto de Coparticipación Federal.

La mayor parte de esos fondos fue destinada al pago de salarios municipales, con una ejecución de $350.897.942, según el detalle presupuestario presentado.

La controversia surgió al comparar los montos asignados a distintas áreas de gestión. De acuerdo con el informe difundido, Cultura y Prensa registró gastos por $99.717.026 durante el período analizado.

En contraste, el área Social recibió $13.492.277,30, una diferencia que generó críticas de sectores que cuestionaron las prioridades establecidas por la administración municipal.

También quedó bajo análisis el presupuesto destinado a Turismo y Deporte, que alcanzó los $6.092.800 en el mismo período.

Desde sectores opositores y vecinos señalaron que la distribución de recursos refleja una supuesta falta de equilibrio entre la comunicación institucional y la asistencia a personas en situación de vulnerabilidad. Además, cuestionaron la decisión de los concejales que aprobaron el balance.

La aprobación contó con el respaldo de la mayoría del Concejo Deliberante, integrada por Daniela Astudillo, Julio Godoy y Rosa Ruiz, según consignaron sectores críticos de la gestión municipal.

El debate abrió una discusión sobre el uso de los fondos públicos en Quines y sobre los criterios utilizados para definir las prioridades presupuestarias del municipio durante los primeros meses del año.