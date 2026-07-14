El dato salarial que encendió la protesta docente en San Luis

UTEP-San Luis denunció que un tercio del salario docente provincial está compuesto por sumas no remunerativas y reclamó al gobernador Claudio Poggi una modificación salarial. El gremio también cuestionó el nivel del básico y la pérdida de poder adquisitivo.

El gremio UTEP-San Luis denunció que el 33% del salario docente provincial no tiene carácter remunerativo y reclamó al gobernador Claudio Poggi que avance con un proceso de blanqueo de esos fondos. La organización sindical sostuvo que esta situación afecta el cálculo del aguinaldo y ubica a la provincia entre las de menor remuneración docente del país.

El planteo fue difundido luego del pago del medio aguinaldo, cuando el sindicato presentó datos sobre la composición de los salarios y cuestionó el nivel del sueldo básico y la proporción de ingresos que cuentan para aportes y beneficios laborales.

Según UTEP, actualmente solo el 67% del salario docente de San Luis figura como remunerativo, mientras que el 33% restante corresponde a sumas no remunerativas. Desde el gremio afirmaron que esta estructura reduce el impacto del aguinaldo, ya que no se calcula sobre la totalidad del ingreso percibido.

Como parte del reclamo, el sindicato difundió comparaciones nacionales sobre el salario docente. De acuerdo con sus datos, el sueldo básico de un maestro de grado en marzo de 2026 en San Luis era de $362.881, ubicándose entre los valores más bajos del país.

El relevamiento presentado por la organización gremial indicó que varias provincias superan ampliamente ese monto, con casos donde los básicos docentes superan los $800.000. En esa comparación, San Luis aparece por debajo de numerosas jurisdicciones y apenas por encima de otras provincias en la escala nacional.

UTEP también difundió un ranking sobre la proporción remunerativa del salario docente. Según esos datos, San Luis se encuentra entre las provincias con menor porcentaje de salario formalizado, junto con Mendoza, Chubut, Río Negro y Jujuy.

Desde el gremio vincularon esta situación con la pérdida de ingresos de los trabajadores de la educación. En ese sentido, afirmaron que el salario de bolsillo docente acumuló una caída del 51,9% desde 2023 hasta la actualidad.

El sindicato reclamó al Ejecutivo provincial una modificación en la estructura salarial para transformar las sumas no remunerativas en remunerativas. «Comencemos a recomponer las cifras no remunerativas en remunerativas», fue el pedido planteado por la organización.

El conflicto salarial docente se desarrolla en un contexto de reclamos sindicales por la recuperación del poder adquisitivo y la actualización de los ingresos frente al aumento del costo de vida.