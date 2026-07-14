La sucesión de Perano abre una disputa política en San Luis

Fabiana Zárate aparece como la principal candidata para ocupar la banca que dejó vacante Luciana Perano tras su fallecimiento. La actual fiscal de Estado provincial sería reemplazada según el criterio de paridad de género y orden de lista.

Fabiana Zárate sería la reemplazante de Luciana Perano en la Cámara de Diputados de San Luis tras el fallecimiento de la legisladora, ocurrido el domingo 5 de julio. La actual fiscal de Estado provincial aparece como la siguiente candidata habilitada para ocupar la banca, según fuentes legislativas.

Zárate asumió como fiscal de Estado en agosto de 2025, luego de que Víctor Endeiza dejara ese cargo para incorporarse como ministro del Superior Tribunal de Justicia de San Luis. Antes de esa designación, se desempeñó como secretaria Legal y Técnica durante la actual gestión del gobernador Claudio Poggi.

La definición del reemplazo se encuentra vinculada al criterio utilizado para cubrir vacantes legislativas. Si bien históricamente existieron distintos mecanismos, en los últimos años se aplicó el orden de la lista de candidatos titulares para determinar quién debe asumir.

En las elecciones de 2025, la lista del oficialismo provincial logró ingresar seis diputados y Luciana Perano ocupaba el cuarto lugar entre los candidatos titulares. El siguiente hombre en la nómina era Mauro Chiatti, ubicado en el séptimo puesto.

Sin embargo, la normativa de paridad de género establece que la persona que reemplace a una legisladora debe pertenecer al mismo género. Por ese motivo, la siguiente mujer en la lista es Fabiana Zárate, quien figuraba en el octavo lugar y sería quien debería asumir la banca.

La eventual llegada de Zárate a la Cámara de Diputados implicaría una modificación en el gabinete provincial, ya que debería dejar la Fiscalía de Estado para incorporarse al Poder Legislativo.

En caso de que Zárate decidiera no aceptar el cargo, la situación abriría un escenario de negociación política dentro del oficialismo. La siguiente mujer en la lista es Ailén Chaine, exconcejal e integrante de Libres del Sur.

Libres del Sur formó parte de la alianza electoral que llevó a Claudio Poggi a la gobernación. Sin embargo, la relación entre ese espacio y el oficialismo nacional se tensó luego de las diferencias expresadas por dirigentes del partido respecto de las políticas impulsadas por el presidente Javier Milei.

La definición final sobre la ocupación de la banca deberá ser formalizada por la Cámara de Diputados provincial, que deberá aplicar la normativa vigente para completar el período legislativo iniciado por Perano.