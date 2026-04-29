Polémica en La Punta por gastos millonarios sin justificar

El PJ rechazó el balance 2025 de La Punta y denunció gastos millonarios sin respaldo documental y un déficit de $200 millones.

En una sesión cargada de tensión, el bloque de concejales del Partido Justicialista en La Punta rechazó el balance financiero 2025 del municipio y denunció graves irregularidades en la rendición de cuentas.

Según planteó la oposición, la gestión encabezada por el intendente Luciano Ayala habría ejecutado más de $9.000 millones sin presentar la documentación respaldatoria correspondiente, lo que —advirtieron— impide conocer el destino real de los fondos públicos.

Además, señalaron que el ejercicio cerró con un déficit cercano a los $200 millones, lo que agrava el cuadro financiero de la comuna.

Durante el debate, el concejal Martín Bastías cuestionó con dureza la administración municipal y marcó una fuerte contradicción entre el volumen de recursos manejados y la situación de los trabajadores.

“Para caprichos hay plata, pero para el personal no hay plata”, expresó, al tiempo que denunció que los empleados municipales perciben salarios por debajo de la canasta básica y, en algunos casos, en cuotas.

Desde el bloque opositor también sostuvieron que el estado actual de la ciudad no refleja una inversión acorde a los recursos ejecutados, y acusaron al oficialismo de convalidar la falta de transparencia.

Pese a las críticas, el balance fue aprobado gracias a la mayoría oficialista en el Concejo Deliberante.

Ante este escenario, el PJ adelantó que continuará con medidas para profundizar el control, entre ellas pedidos de informes y posibles presentaciones ante el Tribunal de Cuentas provincial, con el objetivo de exigir una rendición clara y documentada del uso de los fondos públicos.