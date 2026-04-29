Cobran $7 mil por hacer la fila en el hospital de Merlo y crece la polémica

Un servicio privado cobra $7 mil por hacer la fila en el hospital de Merlo, generando debate por el acceso a la salud pública.

La crisis en el sistema de turnos del Hospital Madre Catalina Rodríguez sumó en los últimos días un nuevo capítulo: la aparición de un servicio privado que cobra $7 mil por hacer la fila y gestionar turnos médicos.

La propuesta, difundida a través de redes sociales, se presenta como una solución para evitar largas esperas y madrugadas a la intemperie, bajo consignas que apuntan especialmente a adultos mayores y personas con limitaciones horarias.

El servicio ofrece tramitar turnos en especialidades como cardiología, traumatología, oftalmología, neurología, clínica médica, gastroenterología y oncología, en un contexto donde la demanda supera ampliamente la capacidad de atención.

Para muchos usuarios, se trata de una respuesta “de mercado” ante un sistema saturado. Sin embargo, su aparición abrió un fuerte debate ético y social.

El principal cuestionamiento gira en torno a la desigualdad en el acceso a la salud pública: la posibilidad de pagar para evitar filas podría generar ventajas para quienes tienen recursos, en detrimento de quienes no pueden afrontar ese costo.

Además, se plantea una zona gris desde el punto de vista legal. Si bien el servicio puede encuadrarse como una tarea de cadetería, la intermediación en la obtención de turnos en un hospital público despierta dudas sobre su legitimidad.

También existe preocupación por la falta de autorización oficial, lo que genera incertidumbre sobre la validez de los turnos gestionados por terceros y la seguridad del proceso.

Para la comunidad, el fenómeno funciona como un síntoma de problemas estructurales más profundos. La necesidad de pagar para evitar condiciones adversas expone las dificultades del sistema y la falta de herramientas modernas de acceso.

En ese sentido, crecen los reclamos para implementar soluciones como turnos digitales, sistemas de priorización para grupos de riesgo y mejoras en la organización de la atención.

El caso deja en evidencia las tensiones entre demanda, recursos y acceso equitativo, y vuelve a poner en agenda la necesidad de modernizar el sistema de salud pública en la región.