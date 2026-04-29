Violencia de género: Amenazó a su ex con un arma por WhatsApp y quedó imputado

Un hombre fue imputado por amenazar a su expareja con un arma por WhatsApp y fue detenido cuando llegó al domicilio de la víctima.

La Justicia imputó a Diego Joaquín Heredia por amenazas y portación ilegítima de arma de fuego, tras haber intimidado a su expareja mediante mensajes de WhatsApp y presentarse armado en su domicilio.

La formulación de cargos se realizó en el Juzgado de Garantía N°1 de la Segunda Circunscripción Judicial, donde el magistrado interviniente hizo lugar al planteo de la Fiscalía de Género y dispuso una prórroga de detención de tres días.

Según la reconstrucción del caso, el hecho ocurrió el sábado 25 de abril por la noche, cuando el imputado —con quien la víctima mantiene un hijo en común de siete meses— inició una serie de mensajes intimidatorios.

En ese contexto, envió una imagen de visualización única de un arma de fuego acompañada por la frase: “ahí voy para allá”, lo que fue interpretado por la fiscalía como un acto de amedrentamiento y control.

Ante la amenaza, la mujer dio aviso al 911. Minutos después, mientras la Policía se dirigía al lugar, Heredia llegó al domicilio y comenzó a exigir a los gritos que la víctima saliera.

Desde el interior de la vivienda, la mujer observó que el hombre la apuntaba con un arma desde el vehículo en el que se movilizaba.

La intervención policial permitió su detención inmediata en el lugar. Durante la requisa del automóvil, los efectivos encontraron un arma de fuego sobre el asiento del acompañante.

Con estos elementos, la Justicia lo imputó como presunto autor de los delitos de amenazas y portación ilegítima de arma de fuego de uso civil, en concurso real, conforme a lo establecido en el Código Penal.

El acusado permanecerá detenido mientras se cumple el plazo solicitado por su defensa, que no presentó objeciones a la imputación y analizará los próximos pasos en la estrategia procesal.