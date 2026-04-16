Poggi usa el fondo anticrisis para pagar sueldos en San Luis

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, confirmó este miércoles que su gestión utilizó parte del Fondo de Reserva provincial para afrontar el pago de aumentos salariales a empleados públicos, en un contexto de caída de recursos y presión sobre las cuentas fiscales.

La declaración se dio tras una actividad oficial junto al intendente Gastón Hissa, durante la inauguración de obras en la plaza del barrio El Lince, en la ciudad de San Luis. Allí, el mandatario explicó que el uso del fondo responde a un escenario imprevisto generado por la baja en la Coparticipación Federal.

“El año pasado hicimos una acción previsora, con la conformación de un fondo anticrisis, intangible, equivalente a dos meses de ingresos, como hace cualquier familia para enfrentar imprevistos”, señaló Poggi.

Según detalló, ese “imprevisto” se concretó en el primer trimestre del año con una merma en los recursos nacionales que reciben las provincias. En ese marco, indicó que se decidió recurrir a parte de ese ahorro para sostener la política salarial.

“Conscientes de la situación de nuestros empleados, utilizamos parte de ese fondo para los aumentos salariales. En épocas florecientes hay que recomponerlo”, afirmó.

El gobernador también advirtió que la proyección de ingresos fiscales para el resto del año no alcanzaría lo previsto en el presupuesto. “Los recursos del primer trimestre, extrapolados, no van a llegar a cubrir lo presupuestado”, alertó.

Pese a este panorama, Poggi se mostró confiado en una mejora económica en el corto plazo y respaldó la gestión nacional. “Dicen que entre abril y mayo empieza a recuperarse la cosa. Soy optimista, porque si no, no puedo transmitir optimismo al ciudadano”, sostuvo.

Sus declaraciones se dan en un contexto de tensión fiscal en varias provincias, afectadas por la caída de la recaudación y transferencias automáticas, lo que obliga a ajustar gastos o recurrir a reservas para cumplir con obligaciones básicas como el pago de salarios.