Avanza causa judicial: apartan a policías tras operativos y secuestros

Tres policías de San Luis fueron pasados a disponibilidad tras allanamientos ordenados por la Justicia en una causa en curso. Gendarmería secuestró elementos clave y también se investigan registros internos de la fuerza. No se informaron aún los delitos involucrados.

La Jefatura de Policía de San Luis dispuso el pase a disponibilidad de tres efectivos en el marco de una investigación judicial en curso, luego de una serie de allanamientos realizados en sus domicilios.

La medida fue ordenada este martes por el jefe de Policía, comisario general (R.V.) Juan Carlos Serrano, según informaron desde el Ministerio de Seguridad provincial. La causa tramita en el Juzgado de Garantía Nº 1 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo del juez Juan Manuel Montiveros Chada.

Los procedimientos fueron ejecutados por personal de Gendarmería Nacional con asiento en la provincia, que intervino por disposición judicial. Durante los operativos se secuestraron distintos elementos considerados relevantes para la investigación.

En paralelo, se confirmó que el pasado 30 de marzo se llevó adelante otro allanamiento en la Dirección de Investigaciones de la Policía provincial. En ese operativo se solicitó documentación vinculada a libros de guardia y registros de secuestros correspondientes a los años 2025 y 2026.

Esta medida había sido requerida por el fiscal de Instrucción Nº 3, Esteban Roche, y se concretó con la intervención de efectivos de la Comisaría Nº 6.

El pase a disponibilidad implica que los agentes quedan apartados de sus funciones operativas mientras avanza la causa judicial, una medida habitual en este tipo de investigaciones para garantizar el desarrollo del proceso.

Hasta el momento no se difundieron detalles sobre los hechos que se investigan ni sobre posibles imputaciones. La causa continúa en etapa investigativa bajo la órbita judicial.