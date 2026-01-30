Presión de los gobernadores: La Casa Rosada acelera recursos para combatir incendios

Ante la crítica situación en el sur del país, el Ejecutivo Nacional prorrogará mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia la Emergencia Ígnea. La medida busca eludir los tiempos legislativos para brindar asistencia inmediata a las provincias patagónicas, donde el fuego ya arrasó 230.000 hectáreas. En sintonía, el Ministerio de Seguridad oficializó una transferencia histórica de más de $100.000 millones para equipar a las asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país.

Por Alejo Pombo

BUENOS AIRES. – La Casa Rosada decidió no esperar los tiempos del Congreso frente a la magnitud de los incendios forestales en el sur. En una reunión de la mesa política realizada este jueves, se definió la prórroga por decreto de la Emergencia Ígnea, una herramienta legal que otorga facultades extraordinarias al Ejecutivo para reasignar partidas y movilizar recursos operativos hacia las zonas más afectadas.

La medida responde a la presión de los mandatarios provinciales de la región patagónica, quienes reportan una pérdida de 230.000 hectáreas. El decreto permite la intervención directa de la Agencia Federal de Emergencias sin las trabas burocráticas del régimen ordinario, mientras se evalúa si el tema será incluido en el temario de sesiones extraordinarias de febrero.

Inyección de recursos: $94 millones por cuartel En paralelo al decreto, el Ministerio de Seguridad formalizó la Resolución 91/2026, que destina una partida de $100.810 millones al sistema de Bomberos Voluntarios. Esta transferencia se distribuirá entre 1.062 asociaciones de primer grado, otorgando a cada una cerca de $95 millones para la renovación de equipamiento e indumentaria.

Los fondos, según el texto oficial, están sujetos a un esquema de rendición administrativa para garantizar la transparencia. Desde el Gobierno subrayan que, si bien esta cifra es histórica, la solución definitiva requiere un debate legislativo de fondo sobre la Ley de Manejo del Fuego, el cual sigue pendiente en la agenda política nacional.