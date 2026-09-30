San Luis impulsa el cooperativismo desde las escuelas

El gobernador Claudio Poggi entregó aportes en especie de hasta $500 mil a 32 cooperativas escolares de distintos puntos de San Luis. El programa Cooperando Ando ya suma 37 entidades conformadas y más de 1.200 docentes capacitados en cooperativismo escolar.

El gobernador Claudio Poggi recibió este lunes en el Salón Malvinas Argentinas de Casa de Gobierno a integrantes de 32 cooperativas escolares de distintos puntos de San Luis, en el marco del programa Cooperando Ando. Durante el encuentro se entregaron resoluciones ministeriales que habilitan aportes en especie de hasta $500 mil por cooperativa para la compra de insumos destinados a sus proyectos.

El programa muestra un crecimiento sostenido. En junio había alcanzado las 30 cooperativas conformadas y actualmente ya son 37 establecimientos educativos los que cuentan con estas organizaciones.

Poggi destacó que la iniciativa busca incorporar desde la escuela valores vinculados con el trabajo en equipo, el asociativismo, la solidaridad y el emprendedurismo.

“En la vida los que triunfan son los equipos, no los esfuerzos aislados o individuales. Y el cooperativismo es un equipo de trabajo”, sostuvo el Gobernador.

También señaló que la experiencia permite comenzar a desarrollar una cultura cooperativa desde edades tempranas. “Ser emprendedor no se nace, se aprende”, afirmó, y remarcó la importancia de “sembrar la semilla del cooperativismo”.

La directora de Cooperativas y Mutuales, Cynthia Arriola, informó que ya son más de 1.200 los docentes capacitados en cooperativismo escolar. Las experiencias incluyen escuelas primarias y secundarias, públicas y privadas, además de instituciones generativas y autogestionadas.

Durante el acto también se anunció que los docentes que integran las comisiones asesoras de las cooperativas recibirán puntaje docente por el acompañamiento que realizan a los estudiantes.

Entre los proyectos presentados estuvo el de la Escuela Pública Digital Albert Einstein, donde estudiantes de Primaria elaboran cremas y aceites esenciales a partir de jarilla. Además, trabajan en robótica y prevén utilizar parte del aporte para adquirir una impresora 3D y continuar con el desarrollo de un germinador artificial y materiales didácticos.

Otra de las iniciativas fue Biosolución, de la Escuela Generativa Ruka, que produce jabones con plantas autóctonas y detergentes biodegradables. El docente Elías Berzano explicó que el proyecto permite integrar contenidos de distintas materias con conocimientos sobre cooperativismo, emprendedurismo, economía social y economía circular.

Las 32 cooperativas que participaron del encuentro representan a instituciones de San Luis, Juana Koslay, Villa Mercedes, Tilisarao, Villa de Merlo, San José del Morro, La Punta, Potrero de los Funes, Naschel y Carpintería.

El programa Cooperando Ando fue creado para promover la formación y consolidación de cooperativas escolares, con acompañamiento docente y capacitación para que los estudiantes desarrollen proyectos productivos, educativos y de servicios.