Poggi anunció un RIPEE “agresivo” y obras millonarias en Merlo

El gobernador Claudio Poggi anunció que el futuro RIPEE incluirá beneficios fiscales, subsidios al empleo y garantías para créditos empresariales. Además, avanzó con obras viales y deportivas en Villa Mercedes y Merlo por casi $1.900 millones, en medio de una estrategia provincial para atraer inversiones y generar empleo privado.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, adelantó este jueves en Villa Mercedes y Merlo que el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo (RIPEE) incluirá exenciones impositivas, subsidios al empleo privado y herramientas para facilitar el acceso al crédito a las empresas. La jornada oficial también estuvo marcada por anuncios de obras públicas por casi $1.900 millones.

Durante una actividad en Villa Mercedes, el mandatario confirmó que el proyecto de ley que prepara el Ejecutivo buscará “alentar la inversión y el trabajo” mediante un esquema de beneficios para empresas locales y nuevos inversores.

“Lo que he pedido es una legislación bien agresiva que invite a que las empresas de San Luis sigan ampliando sus negocios y que agentes de fuera de la provincia vengan a invertir”, afirmó Poggi.

El RIPEE será compatible con regímenes nacionales como el RIGI y el RIMI, según había anticipado el propio gobernador en entrevistas recientes. La iniciativa apunta especialmente a promover inversiones privadas y la generación de empleo formal en San Luis.

Entre los principales puntos del proyecto, Poggi mencionó exenciones de impuestos provinciales por varios años, subsidios para incorporar beneficiarios del Plan Inclusión al sector privado y un fondo de garantía conformado con aportes del Estado provincial y del Consejo Federal de Inversiones (CFI).

Según explicó, ese fondo permitirá respaldar créditos bancarios para empresas y reducir las tasas de interés para inversores. Además, el Gobierno buscará autorización legislativa para desarrollar proyectos productivos en inmuebles fiscales actualmente sin uso.

En Villa Mercedes, Poggi firmó el decreto de llamado a licitación para renovar la rotonda ubicada en la intersección de la ruta nacional 8 y la avenida de Circunvalación. La obra demandará una inversión oficial de $911,5 millones y tendrá un plazo de ejecución de 90 días.

El director de Vialidad Provincial, Juan José Sosa Zamarbide, indicó que la intervención incluirá nueva iluminación LED, sistemas antivandálicos, señalización y defensas metálicas para mejorar la seguridad vial en uno de los accesos más transitados de la ciudad.

El gobernador justificó la intervención provincial en una ruta nacional y sostuvo que el corredor tiene un rol estratégico para la actividad productiva y el tránsito bioceánico.

Más tarde, en Villa de Merlo, Poggi adjudicó la finalización del Polideportivo Cubierto del Parque Recreativo a la empresa Tembok SRL. La obra demandará más de $980 millones y tendrá un plazo de 300 días corridos.

El complejo presenta actualmente un avance cercano al 75% y contará con capacidad para 1.900 espectadores. Tendrá espacios para fútbol, básquet, vóley y handball, además de tribunas, vestuarios, oficinas, enfermería y sectores destinados a prensa y personas con discapacidad.

Poggi destacó que el predio estuvo cerrado durante años y sostuvo que el objetivo es convertirlo en un espacio multipropósito para actividades deportivas, culturales y musicales.

La obra contempla trabajos eléctricos, sanitarios y termomecánicos, además de equipamiento deportivo, pintura, accesos, rampas y nexos externos de servicios.

La agenda oficial también incluyó el anuncio de una nueva licitación para refuncionalizar el acceso a Villa de Merlo sobre la ruta provincial N°1. El proyecto abarcará 2.400 metros y demandará nueve meses de ejecución.

La iniciativa prevé dos nuevas rotondas, ampliación de calzada, iluminación LED, semáforos, señalización, defensas centrales, obras hidráulicas y tareas de forestación y parquización.

El Gobierno provincial además exigirá la incorporación de mano de obra local a través del programa Trabajo por San Luis y priorizará la contratación de proveedores y materiales sanluiseños.

“Nadie se olvida de una buena primera imagen o de una mala primera imagen”, afirmó Poggi al defender la importancia estratégica del acceso turístico a Merlo.