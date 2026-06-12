El Hospital Carrillo realizó tres nuevos trasplantes en San Luis

El Hospital Ramón Carrillo realizó un nuevo trasplante renal y dos de córnea en pacientes de San Luis. Con estos procedimientos, el sistema público provincial alcanzó un total de 59 trasplantes desde diciembre de 2024.

El Sistema Público de Salud de San Luis realizó tres nuevos trasplantes en el Hospital Central “Doctor Ramón Carrillo”: uno de riñón y dos de córnea. Con estas intervenciones, la institución alcanzó un total histórico de 59 procedimientos desde su habilitación para trasplantes en diciembre de 2024.

El trasplante renal correspondió al procedimiento número 41 efectuado en el hospital y al décimo realizado con donante vivo. La receptora fue Paula Castillo, de 43 años y oriunda de Justo Daract, quien recibió un riñón donado por su hermana Mariela Castillo, de 48 años.

Según informaron desde el centro de salud, ambas pacientes evolucionan favorablemente y permanecen bajo control médico en el postoperatorio inmediato.

La intervención fue desarrollada por un equipo multidisciplinario especializado. En el área quirúrgica participaron el jefe del servicio, Pablo Farinelli; el subjefe, Luis Mercado; el médico Emanuel Repetto; y el jefe de la Unidad de Trasplante, Julio Bittar.

También integraron el operativo profesionales de Nefrología, Infectología, enfermería y áreas de apoyo como laboratorio, diagnóstico por imágenes, hemoderivados y farmacia.

En paralelo, el hospital concretó los trasplantes de córnea números 16 y 17 desde la puesta en funcionamiento del programa.

El primero de los casos correspondió a una mujer de 48 años, residente en San Luis, que padecía diabetes y presentaba una úlcera corneal junto a una cicatriz de gran tamaño que comprometía seriamente su visión. Los médicos decidieron avanzar con el trasplante para preservar la capacidad visual.

El segundo procedimiento fue realizado a un hombre de 61 años, también de la capital puntana, que sufría glaucoma y una marcada disminución de la agudeza visual debido a la opacidad de la córnea.

Desde el hospital informaron que ambos pacientes evolucionan favorablemente y que las cirugías se realizaron de manera ambulatoria, sin complicaciones y bajo todos los protocolos de seguridad.

El equipo de oftalmología estuvo encabezado por la médica Ana Costas, junto al jefe del servicio, Iván Garay, y la profesional Mónica Martínez.

Las autoridades del Hospital Ramón Carrillo destacaron además el gesto solidario de las familias donantes, al considerar que la decisión permitió mejorar la calidad de vida de pacientes que habían perdido parte de su visión o atravesaban cuadros complejos de salud.

Desde diciembre de 2024, el hospital ya concretó 41 trasplantes de riñón, 17 de córnea y uno de esclera dentro del sistema público de salud provincial.