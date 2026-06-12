Megaoperativo antidroga en Villa Mercedes terminó con seis detenidos

La Policía de San Luis realizó múltiples allanamientos en Villa Mercedes y desarticuló siete centros de venta de drogas. Secuestraron más de dos kilos de cocaína, marihuana, vehículos y dinero en efectivo. Seis personas quedaron detenidas por infracción a la Ley de Estupefacientes.

La Policía de San Luis desarticuló siete centros de venta y distribución de drogas en Villa Mercedes, secuestró estupefacientes valuados en más de $51 millones y detuvo a seis personas durante una serie de allanamientos realizados en distintos barrios de la ciudad.

Los procedimientos fueron encabezados por efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8) en el marco de investigaciones por infracción a la Ley 23.737 de Estupefacientes y como parte de las acciones de la denominada Misión Sarmiento.

Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado Federal de Villa Mercedes, con intervención de la Fiscalía Federal, y se concretaron en cinco viviendas del barrio La Ribera, una casa del barrio San Antonio y otra del barrio Altos del Oeste.

Durante los operativos, la Policía secuestró más de dos kilos de cocaína compactada, flores de marihuana, 10 plantas y 668 semillas de cannabis sativa, además de teléfonos celulares, balanzas de precisión, dinero en efectivo y una máquina para contar billetes.

También fueron incautados una camioneta Volkswagen Amarok, un Peugeot 208, un Ford Focus y una motocicleta Gilera 110 cc, todos vinculados a la investigación judicial.

Según el informe oficial, la marihuana secuestrada alcanzaba para elaborar unas 150 dosis, valuadas en aproximadamente $750.000. En tanto, la cocaína decomisada permitía producir unas 8.452 dosis, con un valor estimado de $50.712.000 en el mercado ilegal.

A raíz de las pruebas recolectadas y de los elementos secuestrados, la Justicia Federal ordenó la detención de cuatro jóvenes de entre 22 y 25 años, un hombre de 37 años y una mujer de 54 años, quienes quedaron imputados por presunta infracción a la Ley de Estupefacientes.

Los procedimientos contaron con la colaboración de efectivos de la División Respuesta Inmediata Motorizada (DRIM), el Comando Radioeléctrico, Policía Científica, la Oficina de Antecedentes Personales de la UROP 2, la Dirección General de Investigaciones (DG-13) y distintas comisarías de la ciudad.

En las últimas semanas, la Policía provincial y fuerzas federales intensificaron los operativos antidroga en Villa Mercedes y otras localidades de San Luis, con distintos procedimientos vinculados al narcomenudeo y la comercialización de cocaína y marihuana.