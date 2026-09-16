La Escuela Generativa Darwin advierte por su continuidad y reclama una solución al Gobierno de San Luis

La comunidad educativa de la Escuela Generativa Darwin de La Punta reclama una solución para garantizar la continuidad de la institución, que cuenta con más de 200 estudiantes. Denuncian dificultades económicas, problemas edilicios y falta de respuestas a un pedido para cambiar el modelo de gestión. El Gobierno provincial todavía no autorizó el traspaso solicitado.

La comunidad educativa de la Escuela Generativa Modelo Darwin, ubicada en la ciudad de La Punta, lanzó un pedido de auxilio ante la situación económica y edilicia que atraviesa la institución y reclamó al Gobierno de San Luis una solución que permita garantizar su continuidad. Según explicó Miriam Mocdece, coordinadora de la escuela, el establecimiento tiene más de 200 estudiantes entre los niveles Inicial, Primario y Secundario.

El reclamo apunta principalmente al esquema de funcionamiento de la institución y a un pedido de cambio de gestión administrativa que, según la comunidad educativa, permitiría contar con mayores herramientas para sostener el proyecto.

La Escuela Darwin tiene su origen en una institución privada que funcionó durante años en La Punta y que atravesó una crisis en 2020. Como alternativa al cierre, el proyecto se transformó en una escuela generativa mediante un convenio con el Estado provincial. La propia documentación oficial de la Provincia registra a la Asociación Educativa La Punta como responsable de la Escuela Generativa Modelo Darwin.

La modalidad generativa comenzó formalmente en 2021. En aquel momento, la institución explicó que el cambio de modelo buscaba permitir la continuidad del proyecto educativo, que mantenía los niveles Inicial, Primario y Secundario y su orientación vinculada con las ciencias naturales.

Según la coordinadora, la situación actual se volvió especialmente compleja por la diferencia entre los recursos disponibles y los gastos que debe afrontar la asociación que sostiene el establecimiento. La comunidad afirma que el aporte estatal resulta insuficiente para cubrir servicios, mantenimiento edilicio, insumos y los honorarios de trabajadores que prestan tareas bajo la modalidad de monotributo.

La documentación oficial confirma que la Escuela Generativa Modelo Darwin recibe aportes correspondientes a la Unidad de Subvención Escolar (USE). En junio de 2026, por ejemplo, el Gobierno provincial rectificó los montos correspondientes a abril, mayo y junio y fijó para la institución un importe de $11.824.354,08 en la planilla publicada en el Boletín Oficial. El mismo decreto estableció que los pagos pueden ajustarse según la matrícula registrada.

La comunidad educativa sostiene, sin embargo, que el esquema vigente no alcanza para afrontar todas las obligaciones que recaen sobre la asociación, particularmente porque el edificio donde funciona la escuela es de carácter privado.

A ese problema económico se suman, según el relato de sus autoridades, dificultades de infraestructura. Entre las situaciones señaladas aparecen inconvenientes con el suministro de agua, filtraciones durante los días de lluvia, deterioro de paredes y presencia de humedad y hongos.

La institución también asegura que mantiene deudas vinculadas con el servicio de gas y que recibió intimaciones ante la posibilidad de un corte. Según la coordinadora, parte de los equipos de calefacción tampoco se encuentra en condiciones adecuadas de funcionamiento.

Frente a este escenario, la comunidad educativa sostiene que desde hace casi dos años gestiona ante el Ministerio de Educación la posibilidad de pasar a un modelo de administración autogestionada. De acuerdo con su versión, durante ese período se presentaron documentación y distintos requisitos técnicos, contables y jurídicos.

El pedido, sin embargo, no fue aprobado. La comunidad sostiene que la respuesta oficial estableció requisitos de matrícula que, según sus autoridades, resultan difíciles de alcanzar por las características de la propuesta educativa y el sistema de agrupamientos reducidos.

La discusión tiene además un antecedente concreto: el Gobierno provincial mantiene diferentes esquemas de financiamiento para escuelas generativas y autogestionadas. Los registros oficiales muestran que la administración provincial realiza aportes a las asociaciones responsables de establecimientos generativos y que esos montos fueron actualizados durante 2026.

Ante la falta de una solución definitiva, la comunidad de la Darwin difundió una carta abierta dirigida al gobernador Claudio Poggi y al ministro de Educación, Guillermo Araujo, en la que solicitó una audiencia y volvió a reclamar la autorización del cambio de gestión.

“No pedimos un privilegio. Bajo el esquema administrativo actual, el aporte provincial no alcanza a cubrir los gastos indispensables para sostener el proyecto”, señala el documento difundido por la comunidad educativa.

La carta también cuestiona que la institución funcione bajo un esquema en el que brinda educación estatal pero desarrolla sus actividades en un inmueble privado. Según plantean sus integrantes, esa situación genera una diferencia respecto de otros establecimientos que cuentan con mecanismos de gestión que les permiten afrontar de otra manera el mantenimiento de sus edificios.

“En el llamado ‘Año de la Educación’, educar no puede ser solamente una consigna. También significa escuchar, cumplir los acuerdos y cuidar a las instituciones que todos los días abren sus puertas”, expresa el petitorio.

La comunidad sostiene que no reclama solamente una solución económica inmediata, sino una definición sobre el futuro administrativo de la institución. Su planteo es que el cambio de gestión permitiría darle mayor previsibilidad al funcionamiento de la escuela y evitar que las dificultades actuales terminen afectando su continuidad.

La Escuela Generativa Darwin comenzó esta etapa de su historia en 2021, después de que el antiguo proyecto educativo privado adoptara el modelo generativo como alternativa para evitar el cierre.

Ahora, cinco años después de aquel cambio, la comunidad educativa vuelve a plantear una situación límite y pide que el Gobierno provincial intervenga para encontrar una salida. El reclamo involucra a más de 200 estudiantes, sus familias y al personal que sostiene diariamente el proyecto educativo en La Punta.