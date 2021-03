Por Alejo Pombo

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró hoy que la pandemia del coronavirus «no frenó ni frenará la lucha por la memoria, verdad y justicia» y pidió trabajar para «evitar que se olvide» lo que ocurrió con la dictadura cívico militar, en tanto que criticó duramente al ex presidente Mauricio Macri.

«La pandemia no frenó ni frenará la lucha por la memoria, verdad y justicia porque tenemos que encontrar mas de 300 nietos y porque no queremos que se repita acá ni en el mundo», remarcó De Carlotto en declaraciones radiales.

En cuanto al acto de este año, subrayó que la recordación se va a hacer «de manera virtual porque lógicamente pedimos que nadie salga de casa», en tanto que se realizará la «plantación de 30.000 árboles» para recordar a los detenidos-desaparecidos.

Asimismo, De Carlotto sostuvo: «Seguiremos luchando para evitar que se olvide porque la mala onda de tiempos pasados, con influencia actual, no queremos que se olvide, porque se repite y que no pase nunca más. Aprendimos a que cada necesidad de un derecho humano, que también es la salud, la casa, la educación, el trabajo, todo se manifiesta. Lo único que uno dice es que hay que hacerlo en paz, sin violencia. Estamos siempre luchando. Nada nos frena porque tenemos que encontrar mas de 300 nietos y porque no queremos que se repita acá ni en el mundo».

En tanto, insistió en que desde Abuelas confían «plenamente en el Gobierno»: «Acompañamos y si tenemos algo que discutir, discutimos. Seguimos haciendo uso de la democracia».

Además, recordó: «Cuando asumió Macri, dijo en campaña que éramos un curro, nos ofendió antes de ser Gobierno y cuando fue Gobierno le pedimos una audiencia todos los organismos de DDHH.

Me mandó una carta diciendo que no tenía tiempo para recibirnos. Fue muy desagradable la forma de respuesta que nos dio este señor (Macri) pero cuando vio que presidentes de otro país venían a vernos, recapacitó y nos citó a una reunión que no sirvió para nada».

Sobre esto, agregó que Macri «es una persona un poco extraña, no es una persona fácil de conversar. Es una persona de mirada fría, de ojos fríos, de saludo frío, de contradecir todo lo que uno le dice. Nosotros respetamos y pedimos que nos respeten».