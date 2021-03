Por Alejo Pombo

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, cuestionó ayer el «egocentrismo» de su par bonaerense, Sergio Berni, y le pidió que salga de «la dimensión escandalosa» porque «parece una telenovela», a la que consideró que no se trata de un problema con ella «sino que es de otro orden».

«Acá hay una cuestión que no tiene que ver con el Gobierno y el desarrollo de un proyecto, sino con funcionarios que tienen un egocentrismo que no le permite ver la institucionalidad», sostuvo la funcionaria nacional.

En declaraciones radiales, la integrante del Gabinete remarcó que «lo más importante es el esfuerzo social y estatal para ubicar a la niña (M) y el resultado. Lo otro es absolutamente secundario y marginal».

Al ser consultada sobre por qué Berni tiene un enfrentamiento con ella, Frederic respondió: «Ah, no sé.

Hay que preguntarle a él, pero no creo que sea un problema sólo conmigo.

Es un problema mayúsculo. No me involucró directamente a mí, esta vez se peleó con el secretario de Seguridad (Eduardo Villalba). No es un problema conmigo, es de otro orden».

En ese sentido, se refirió a la continuidad de Berni y señaló: «Hay una decisión del gobernador (Axel Kicillof) de tenerlo como ministro y con esas diferencias nosotros trabajamos».

Respecto a si el presidente Alberto Fernández la respalda en estas disputas, la funcionaria nacional destacó: «Sí, porque es el que me eligió para ser ministra y ratifica esa decisión permanentemente? «El Presidente sabe cómo avanzar aún con estas tensiones», añadió Frederic, quien subrayó que el caso de la niña raptada «no se resolvió por una vía policial: fue una vecina».

«Los funcionarios estamos para garantizar el funcionamiento de las instituciones para resolverle los problemas a la gente: lo otro, es egocentrismo.

Sobre todo, no siendo funcionarios electos», indicó. Asimismo, la ministra de Seguridad analizó sus cruces con Berni y consideró que «hay que correr la dimensión escandalosa, parece una telenovela», aunque aclaró que «a pesar de eso hay coordinación y trabajo conjunto» entre Nación y Provincia.