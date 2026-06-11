Juventus quedó a un paso de fichar al Dibu Martínez

Dibu Martínez alcanzó un acuerdo contractual con Juventus y quedó cerca de dejar Aston Villa. Solo resta que los clubes definan el monto de la transferencia para concretar uno de los pases más importantes del mercado europeo.

Emiliano Martínez quedó a un paso de convertirse en nuevo refuerzo de Juventus luego de alcanzar un acuerdo contractual con el club de Turín, aunque todavía resta resolver la negociación económica con Aston Villa para cerrar la transferencia.

Según trascendió en medios italianos y fuentes cercanas a la operación, el arquero de la Selección argentina aceptó firmar un contrato por tres temporadas con la Vecchia Signora, que lo tiene como una de las prioridades de este mercado de pases.

La principal diferencia entre las instituciones pasa por el monto de la operación. Juventus ofreció inicialmente 10 millones de euros, mientras que Aston Villa pretende al menos 15 millones para desprenderse del marplatense, cuyo vínculo con el club inglés se extiende hasta 2029.

De acuerdo con el diario deportivo italiano Tuttosport, el campeón del mundo en Qatar 2022 ya dio el visto bueno a la propuesta deportiva y económica del conjunto italiano, incluso aceptando condiciones salariales inferiores a las que percibe actualmente en la Premier League.

El interés de Juventus por Martínez se intensificó en las últimas semanas por impulso del entrenador Luciano Spalletti y del exdefensor Giorgio Chiellini, actual integrante de la estructura directiva del club.

La dirigencia busca reforzar el plantel tras una temporada irregular en la Serie A que dejó al equipo fuera de la próxima edición de la Champions League, una situación que aceleró el proceso de renovación deportiva en Turín.

Antes de avanzar por el argentino, Juventus había explorado la posibilidad de incorporar al brasileño Alisson Becker, aunque las negociaciones con Liverpool no prosperaron.

Con esa alternativa descartada, el club italiano retomó las conversaciones con el entorno de Martínez y con su representante, Gustavo Goñi, hasta alcanzar un principio de acuerdo personal.

Mientras se define su futuro, el arquero continúa recuperándose de una fractura en el dedo anular de la mano derecha sufrida durante su última etapa en Aston Villa. Pese a ello, en el cuerpo técnico de la Selección argentina son optimistas respecto de su presencia en el debut del Mundial 2026.

El posible desembarco de Martínez en la Serie A marcaría uno de los movimientos más importantes del mercado europeo para futbolistas argentinos y representaría un nuevo salto en la carrera del arquero, figura clave en las conquistas de la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024 con la Albiceleste.