La inflación seguiría bajando, pero aún no perforaría el 2%

El INDEC dará a conocer este jueves la inflación de mayo y las consultoras estiman un IPC de entre 2,1% y 2,4%. Aunque se espera una nueva desaceleración, los analistas creen que el índice todavía no perforará el piso del 2% mensual.

El INDEC difundirá este jueves a las 16 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a mayo, en un contexto marcado por expectativas de desaceleración inflacionaria, aunque todavía sin perforar el umbral del 2% mensual.

Las proyecciones de consultoras privadas y analistas del mercado ubican la inflación de mayo entre el 2,1% y el 2,4%, en línea con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central de la República Argentina, que estimó un aumento del 2,3%.

De confirmarse esos números, el índice volvería a mostrar una moderación respecto de los meses anteriores y consolidaría la tendencia descendente que el Gobierno exhibe como uno de los principales resultados de su programa económico.

La consultora Equilibra proyectó una inflación mensual del 2,3% y señaló que los mayores incrementos se registraron en equipamiento y mantenimiento del hogar, alimentos y bebidas no alcohólicas y restaurantes y hoteles.

Según explicó el economista Gonzalo Carrera, de esa firma, durante mayo se observó una mayor estabilidad en algunos precios sensibles como carnes, combustibles e indumentaria. Sin embargo, advirtió que la inflación núcleo o subyacente —que excluye componentes estacionales y regulados— se habría acelerado hasta el 2,5%.

Por su parte, EcoGo Consultores estimó una inflación general del 2,4% y destacó el impacto de los aumentos en tarifas de servicios públicos, salud y educación durante el mes pasado.

En tanto, la Fundación Libertad y Progreso calculó una variación mensual del 2,1%, lo que llevaría la inflación acumulada de 2026 al 14,7% en los primeros cinco meses del año. Según esa proyección, la suba interanual de precios se ubicaría alrededor del 33,2%.

Otro de los relevamientos seguidos por el mercado, elaborado por la consultora C&T para la región del Gran Buenos Aires, arrojó un incremento del 2,2%, el menor registro mensual desde octubre del año pasado.

Las estimaciones privadas coinciden además con el REM difundido la semana pasada por el Banco Central, presidido por Santiago Bausili. Allí, los analistas mantuvieron sin cambios la previsión de inflación para mayo en torno al 2,3%.

El dato oficial será seguido de cerca por el Gobierno nacional y por los mercados, especialmente luego de las recientes señales de estabilización macroeconómica y desaceleración de la inflación registradas durante los primeros meses del año.