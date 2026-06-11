Patricia Bullrich cruzó a Macri y bajó la tensión interna

Patricia Bullrich negó una posible candidatura presidencial para 2027 y ratificó su apoyo a Javier Milei. Además, respondió a Mauricio Macri, quien volvió a cuestionar aspectos del modelo económico y la estrategia política del Gobierno.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, rechazó este miércoles las versiones sobre una eventual candidatura presidencial para 2027 y ratificó su respaldo político al presidente Javier Milei, en medio de las tensiones crecientes entre el oficialismo y sectores del PRO liderados por Mauricio Macri.

“No estoy lanzada, estoy acompañando un proyecto y lo voy a acompañar hasta el final”, sostuvo Bullrich durante una entrevista televisiva, en respuesta a recientes declaraciones de Macri, quien había deslizado que la funcionaria “parece estar lanzada” hacia una futura postulación presidencial.

La ex presidenta del PRO buscó además desactivar las versiones sobre internas dentro del oficialismo y minimizó las diferencias surgidas en el Senado tras la polémica por la designación de la jueza María Verónica Michelli para el Tribunal Oral Federal Nº 3 de La Plata.

“Votamos 74 jueces, está todo bien”, afirmó Bullrich, quien remarcó que el oficialismo necesita construir acuerdos parlamentarios para avanzar con proyectos considerados prioritarios por el Gobierno.

Las declaraciones de la ministra llegaron pocas horas después de una nueva aparición pública de Mauricio Macri, quien volvió a marcar diferencias con la administración libertaria durante la convención anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), realizada en La Rural.

Allí, el exmandatario reconoció los avances del Gobierno en materia fiscal, aunque cuestionó la calidad del ajuste económico implementado por la gestión de Milei. “Ha logrado algo muy importante en muy poco tiempo, que es el equilibrio fiscal, pero es de mala calidad porque no se puede invertir”, sostuvo.

Macri insistió además en la necesidad de avanzar hacia una “reforma de segundo orden” orientada a impulsar la infraestructura y generar condiciones para el crecimiento económico sostenido. En ese sentido, pidió fortalecer la institucionalidad y reclamó mayor previsibilidad para atraer inversiones.

“La infraestructura no es solo obra pública, es libertades y garantías”, señaló el líder del PRO, quien también defendió la gestión de obras públicas durante su presidencia y aseguró que no existieron denuncias de corrupción en ese período.

El expresidente advirtió además sobre la fragilidad institucional de América Latina y planteó que los programas económicos necesitan respaldo político y judicial para consolidarse en el tiempo. “Un caudillo no alcanza, está hoy y mañana no”, afirmó.

Las diferencias públicas entre Macri y sectores del oficialismo se profundizaron en las últimas semanas por la estrategia legislativa del Gobierno, el armado político de cara a 2027 y el vínculo entre La Libertad Avanza y el PRO, una relación que atraviesa momentos de creciente tensión pese a la alianza parlamentaria que mantienen en distintos temas.