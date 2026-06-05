España se prepara para recibir al Papa con máxima expectativa

El papa León XIV comenzará este sábado una histórica visita de siete días a España. Recorrerá Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, donde encabezará misas, encuentros institucionales y actividades vinculadas a la migración.

El papa León XIV iniciará este sábado su primer viaje apostólico a España, una visita de siete días que incluirá actividades oficiales en Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife. El pontífice será recibido por el presidente Pedro Sánchez y mantendrá encuentros con los reyes Felipe VI y Letizia, además de encabezar celebraciones religiosas multitudinarias y actos vinculados a la cuestión migratoria.

La gira, que se extenderá del 6 al 12 de junio, es considerada uno de los acontecimientos religiosos e institucionales más importantes de los últimos años en España y la primera visita de un Papa al país desde el viaje de Benedicto XVI en 2011.

La agenda comenzará el sábado con la llegada de León XIV al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y una ceremonia oficial de bienvenida en el Palacio Real. Luego, el Sumo Pontífice mantendrá un encuentro privado con los reyes de España, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Durante su estadía en Madrid, el Papa participará de reuniones institucionales, actividades pastorales y recorridas por distintos puntos emblemáticos de la capital española. Entre ellas se destacan una visita a proyectos sociales de Cáritas y una vigilia juvenil en Plaza de Lima.

Uno de los momentos más convocantes será la misa del domingo en Plaza de Cibeles, coincidente con la celebración del Corpus Christi, donde se espera la presencia de miles de fieles. El lunes, León XIV brindará un discurso ante el Congreso de los Diputados y luego se reunirá con la Conferencia Episcopal Española.

Ese mismo día cerrará su agenda madrileña con un encuentro junto a la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu.

La visita continuará el martes en Barcelona, donde el Pontífice encabezará una vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys. Al día siguiente celebrará una misa en la Basílica de la Sagrada Familia e inaugurará oficialmente la Torre de Jesucristo, en coincidencia con el centenario de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.

El tramo final del viaje estará centrado en las Islas Canarias, con actividades enfocadas en la problemática migratoria. León XIV visitará centros de acogida de migrantes y participará de encuentros con organizaciones humanitarias en Gran Canaria y Tenerife.

Ante la magnitud del evento, el Ministerio del Interior español desplegó un amplio operativo de seguridad denominado “Operación Gracia”, que movilizará a más de 15.000 agentes policiales y unidades especiales para custodiar al pontífice y garantizar el desarrollo de las actividades.

La visita también tendrá un fuerte impacto en la vida cotidiana y en los medios de comunicación españoles. Varias ciudades implementaron cortes de tránsito, refuerzos en el transporte público y modificaciones especiales en la programación televisiva para cubrir cada una de las actividades del Papa.