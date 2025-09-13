Argentina cayó ante Ecuador en el cierre de las eliminatorias

La Selección Argentina cerró su exitoso camino en las Eliminatorias Sudamericanas con una derrota 1-0 frente a Ecuador en Guayaquil. El partido, que estuvo marcado por la polémica y dos expulsiones, se definió con un penal en tiempo de descuento de la primera mitad, convertido por Enner Valencia.

Por Alejo Pombo

El encuentro comenzó con un claro dominio de Ecuador, que generó varias oportunidades de gol en los primeros 15 minutos, obligando al arquero Emiliano «Dibu» Martínez a lucirse en dos atajadas clave. Sin embargo, a los 37 minutos, la dinámica del partido cambió por completo cuando el árbitro Wilmar Roldán expulsó a Nicolás Otamendi por una falta sobre Enner Valencia.

El golpe final para Argentina llegó en tiempo de descuento. Tras un llamado del VAR, Roldán sancionó un polémico penal por una mano de Nicolás Tagliafico. Valencia no perdonó y con una precisa ejecución puso el 1-0 para Ecuador, con el que se fueron al descanso.

El segundo tiempo trajo un respiro para el equipo de Scaloni, ya que Moisés Caicedo vio la segunda amarilla a los 49 minutos, equilibrando el número de jugadores en la cancha. A pesar de los cambios ofensivos de Lionel Scaloni -con los ingresos de Julián Álvarez y Lo Celso-, la Albiceleste no logró romper el sólido bloque defensivo ecuatoriano.

Primer lugar asegurado y panorama continental

Aunque el resultado no fue el esperado, Argentina finalizó las Eliminatorias en la cima de la tabla con 38 puntos, demostrando un rendimiento superior a lo largo de la competencia.

El panorama final de la clasificación dejó a Ecuador, Colombia, Uruguay, Brasil y Paraguay también con el boleto directo al Mundial 2026. Por su parte, Bolivia, con 20 puntos, logró el pase al repechaje, cerrando así el camino de la Conmebol hacia la próxima Copa del Mundo.